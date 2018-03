Vascular Insights® annonce la nomination d'une nouvelle directrice financière

Dans les postes qu'elle a occupés le plus récemment chez Vascular Insights® en tant que contrôleuse et directrice des finances, Lisa a toujours été judicieuse dans la gestion des actifs de l'entreprise et une alliée dans l'exécution des initiatives stratégiques de l'entreprise. Elle a, à son actif, plus de 12 ans d'expérience dans les finances et les ressources humaines au sein de l'industrie des dispositifs médicaux. Avant de rejoindre Vascular Insights® en 2013, Lisa a mis en œuvre et exécuté des systèmes de comptabilité, des processus de ressources humaines et des procédures pour les entreprises de dispositifs médicaux en phase initiale. Lisa est titulaire d'une licence de l'université Northeastern.

Lisa a commenté à ce sujet : « J'ai eu le plaisir de participer à cette aventure dès les premières étapes, et je suis heureuse d'avoir contribué à étayer la croissance soutenue et l'expansion de l'entreprise sur de nouveaux marchés. Je suis ravie de rejoindre l'équipe de direction et d'occuper cette fonction et j'ai hâte de voir le succès continu de Vascular Insights® ».

Vascular Insights®, LLC se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de dispositifs médicaux destinés au traitement mini-invasif des maladies vasculaires périphériques. Le dispositif ClariVein® a été utilisé chez plus de 100 000 patients dans le monde entier et a donné d'excellents résultats publiés.

