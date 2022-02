Vault CDMS de Veeva sélectionné par Idorsia pour moderniser la gestion des données cliniques

L'entreprise biopharmaceutique en pleine croissance utilisera Vault CDMS pour tous ses nouveaux essais cliniques

BARCELONE, Espagne, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Idorsia Pharmaceuticals Ltd (SIX : IDIA) avait élargi son utilisation des applications de la suite Vault Clinical de Veeva de sorte à profiter des fonctions de saisie électronique de données (EDC) et de codage de la suite Vault Clinical Data Management (CDMS) de Veeva . L'activité d'Idorsia se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de traitements innovants. C'est pourquoi l'entreprise avait besoin d'un système de gestion de données moderne pour soutenir la réalisation des études en interne. Vault CDMS propose une suite d'applications cloud avancées qui permettront à Idorsia d'accélérer la mise en place des études et la réalisation des essais.

« Compte tenu de la complexité croissante de la conception des essais et de la multiplication des sources de données cliniques, il est primordial d'adopter un système de gestion des données cliniques de nouvelle génération, a déclaré Vincent Rolland, directeur adjoint, Programme de gestion des données chez Idorsia. Nous sommes heureux de développer notre partenariat avec Veeva pour accélérer nos essais cliniques et les rendre plus souples. »

Basée en Suisse, Idorsia est une société biopharmaceutique en pleine expansion qui possède un large portefeuille de médicaments novateurs. En passant d'une gestion des données cliniques externalisée à un modèle interne, la société avait besoin d'une technologie cloud flexible qui permette à son équipe de concevoir et de poursuivre des études portant sur un large éventail de produits. Avec Vault CDMS, les équipes cliniques d'Idorsia pourront désormais mettre au point des études indépendamment, y apporter des modifications à mi-parcours sans migration de données, et accélérer les processus d'épuration et d'examen des données.

« Idorsia est une entreprise visionnaire qui adopte des systèmes numériques pour faire progresser la gestion des données, a déclaré Richard Young, vice-président, Stratégie de Vault CDMS de Veeva. En tant que partenaires de confiance, nous sommes fiers de soutenir leurs systèmes cliniques grâce à des applications modernes qui peuvent suivre le rythme et la complexité des études d'aujourd'hui. »

Vault CDMS fait partie de la suite Vault Clinical, la première plateforme cloud du secteur qui unifie la gestion des données cliniques et les opérations cliniques. En plus d'avoir choisi Vault CDMS, Idorsia utilise Vault CTMS et Vault eTMF de Veeva pour gérer le contenu des essais et les données sur une seule plateforme cloud. Ces applications de la suite Vault Clinical permettront de rationaliser l'exécution et de faciliter le partage d'informations entre les essais.

À propos d'Idorsia

Idorsia Ltd cherche à aller plus loin – Nous avons plus d'idées, nous voyons plus d'opportunités et nous voulons aider plus de patients. Pour ce faire, nous ferons d'Idorsia une société biopharmaceutique de premier plan, dotée d'un noyau scientifique solide.

Basée près de Bâle, en Suisse – un centre biotechnologique européen – Idorsia est spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de petites molécules en vue de transformer l'horizon des options thérapeutiques. Idorsia dispose d'un large portefeuille de médicaments innovants, d'une équipe de professionnels expérimentés couvrant toutes les disciplines, du laboratoire jusqu'au chevet du patient, d'installations de pointe et d'un bilan solide – la constellation idéale pour transformer les efforts de R&D en succès commercial.

Idorsia est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole boursier : IDIA) depuis juin 2017 et compte plus de 1 000 spécialistes hautement qualifiés qui travaillent à la réalisation de ses objectifs ambitieux.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels basés sur le cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagé dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier les intérêts de tous les acteurs, notamment les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

