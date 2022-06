Vayyar Imaging sikrer en Serie E finansiering på 108 mio. USD under ledelse af Koch Disruptive Technologies

Den nye runde omfatter Vayyars nye støtter, GLy Capital Management og Atreides Management LP sammen med eksisterende investorer, herunder KDT, Battery Ventures, Bessemer Ventures, More VC, Regal Four og Claltech. For at støtte deres investorsøgning i Kina engagerede Vayyar China International Capital Corporation Limited (CICC) som ledende finansiel rådgiver.

Vayyar er grundlagt med en vision om at opdage brystkræft på tidlige stadier ved hjælp af RF-teknologi og har siden udvidet deres virksomhed til ældrepleje, bilindustrien, detailhandel, offentlig sikkerhed og andre brancher. Virksomheden leverer løsninger, der drives af dens førende system-on-chip, proprietære softwarestak og banebrydende maskinlæringsalgoritmer.

Inden for bilområdet fremstiller Vayyar platforme baseret radarer med 4D-billeddannelse, der transformerer sikkerheden på tværs af domænerne sikkerhed i kabinen, ADAS og motorcykler (ARAS). Selskabets ARAS-platform er i masseproduktion med henblik på implementering på Piaggio Groups motorcykler, hvilket giver enestående sikkerhed for verdens mest udsatte trafikanter. Vayyar har også sikret forsyningskontrakter med bilproducenter fra Japan og Vietnam og har avancerede engagementer med næsten alle andre OEM'er og leverandører til både sikkerhed i kabinen og ADAS.

Inden for seniorpleje tilbyder virksomheden Vayyar Care, en unik løsning til fjernovervågning, der er integreret med verdens førende alarmsystemer til sygeplejersker, der beskytter den aldrende befolkning med automatisk registrering af fald og data, der anvender prædiktiv adfærdsanalyse. Vayyar har for nylig underskrevet en joint venture-aftale med Haiers datterselskab HCH Ventures, der udnytter deres seniorteknologi til at håndtere "silver tech"-markedet i Kina til en værdi af 4 billioner yuan (625 bio. USD). Vayyar har også etableret et storstilet partnerskab med Amazon med henblik på overvågning af ekstern sundhed, sikkerhed og beskyttelse.

"KDT ser frem til at hjælpe med yderligere at forbedre Vayyars vision om at forbedre menneskers sundhed og sikkerhed på globalt plan", siger Brett Chugg, administrerende direktør for KDT. "Deres 4D-billeddannelsesteknologi er ved at transformere den medicinske sektor, smarte hjem, ældrepleje og bilmarkeder her i USA og rundt om i verden. Vi ser frem til at hjælpe med at fremskynde deres fortsatte vækst".

Efter at have åbnet nye kontorer i yderligere fem områder, herunder Japan og Kina, vil Vayyar fortsat udvide deres aktiviteter på tværs af mange vertikale sektorer og indføre en familie af maskinlæringsbaserede billedbehandlingsløsninger, der integreres med verdens førende inden for smarte bygninger, robotteknologi, detailhandel og løsninger til offentlig sikkerhed.

"Det er med glæde og stolthed, at vi fremmer vores partnerskab med eksisterende investorer, herunder KDT, samt yderligere støtter, der samarbejder med os for første gang", siger Raviv Melamed, medstifter og administrerende direktør for Vayyar Imaging. "I en periode med udfordringer for den globale økonomi er denne nye finansieringsrunde en klokkeklar godkendelse af vores mission og et klart tillidsvotum til styrken af vores teknologi og vores organisations strategiske smidighed".

Med en stærk salgspipeline og en patentportefølje i verdensklasse vil Vayyar fortsat cementere deres lederskab inden for centrale, vertikale sektorer, udvide deres aktiviteter inden for yderligere brancher og øge deres fysiske tilstedeværelse på tværs af Amerika, EMEA og Østasien.

Om Koch Disruptive Technologies

Koch Disruptive Technologies (KDT) er et unikt investeringsselskab, der samarbejder med principledede iværksættere, der opbygger transformerende virksomheder. KDT tilbyder en fleksibel investeringsstrategi i flere trin. KDT samarbejder med virksomheder, der kan hjælpe Koch med at omdanne sine kapaciteter, gribe ind i eksisterende forretninger eller udvide til nye platforme. KDT er et datterselskab af Koch Industries, en af de største privatejede virksomheder i verden, med en anslået omsætning på over 125 mia. USD og med tilstedeværelse i over 70 lande. KDT hjælper deres partnere med at udnytte deres fulde potentiale ved at bringe Kochs fulde kapacitet og netværk til dem, strukturere unikke kapitalløsninger og bibringe en langsigtet tankegang til gensidig fordel.

Om Vayyars billeddannelse

Vayyar, den globale leder inden for radarer med 4D-billeddannelse, leverer verdens mest avancerede radar-on-chip-platforme til at indsamle livets væsentlige data og levere løsninger til ældrepleje, bilindustrien, sikkerhed, smarte hjem, robotteknologi og meget mere, samtidig med at privatlivets fred til enhver tid opretholdes. Vayyars mission er at levere den næste generation af sensorteknologi, der er miniature, økonomisk overkommelig og alsidig nok til at påvirke alles liv, hvilket giver en sikrere verden.

Besøg vayyar.com for yderligere oplysninger.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1831083/Vayyar_Series_E.mp4

SOURCE Vayyar Imaging