Vayyar stellt eine Sturzerkennung mit kontaktloser Technologie vor, die mit dem neuen Amazon Alexa Together-Dienst kompatibel ist

Vayyar Imaging, der israelische Anbieter von radarbasierten 4D-Darstellungslösungen, hat sich mit Amazon zusammengetan, um Vayyar Care, die kontaktlose Sturzerkennungslösung von Vayyar, mit dem neuen Dienst Alexa Together von Amazon kompatibel zu machen, der heute eingeführt wird.

Die an der Wand montierten Sensoren überwachen mit Hilfe der Punktwolken-Bildgebungstechnologie ständig ihre Umgebung und sorgen so für ein beruhigendes Gefühl bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre. Vayyar Care erkennt Stürze bei allen Lichtverhältnissen, einschließlich völliger Dunkelheit und sogar bei dichtem Dampf. Damit ist es ideal für den Einsatz in Badezimmern, in denen 80 % der Stürze passieren[1] und in denen die Kunden möglicherweise keine Kameras haben möchten.

Nach einem Sturz sind die üblichen Knöpfe und Kabel oft unerreichbar, und auch die tragbaren Geräte können keinen Rund-um-die-Uhr-Schutz bieten: Ein Drittel der Senioren vergisst, ihre Geräte anzulegen, und ein Fünftel weigert sich[2], sie zu benutzen, weil sie den Verlust ihrer Unabhängigkeit befürchten.

Tatsächlich bevorzugen es über 90 % der Senioren, weiterhin unabhängig zu leben, anstatt in eine betreute Wohngemeinschaft zu ziehen.[3]

"Wir haben Alexa Together entwickelt, damit sich ältere Kunden wohler und sicherer fühlen, wenn sie unabhängig leben", sagt Nicolas Maynard, Senior Manager, Amazon Alexa. "Alexa Together bietet noch mehr Vorteile für alternde Kunden, wenn sie ein Gerät wie Vayyar Care anschließen können. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Vayyar Imaging, um unseren Kunden zusätzliche Sicherheit zu bieten."

Wenn das Vayyar Care-Gerät einen Sturz erkennt, sendet es ein Signal an Alexa, um zu fragen, ob der Kunde die Alexa Together Urgent Response Notfall-Hotline anrufen möchte. Alexa sendet auch eine Benachrichtigung an den Betreuer des Pflegebedürftigen.

"Da die Senioren von heute mehr Möglichkeiten haben und engagierter sind als je zuvor, gibt es einen klaren Bedarf an intelligenten Technologien, die es ihnen ermöglichen, ihren Lebensstil beizubehalten und den Schutz bieten, den sie benötigen ebenso wie den inneren Frieden, den ihre Familien erwarten", sagte Raviv Melamed, Mitbegründer und CEO von Vayyar. "Genau hier setzt Vayyar Care an, und ich freue mich, dass wir eine zentrale Rolle in Amazons neuem Alexa Together Service spielen können."

Vayyar Care baut auf dem weltweiten Erfolg der B2B-Plattform des Unternehmens auf, die Stürze in Echtzeit erkennt und fortschrittliche Aktivitätsanalysen für Seniorenwohngemeinschaften in den USA, der EU, China, Australien und darüber hinaus unterstützt.

Die multifunktionale Sensortechnologie basiert auf stromsparenden Funkwellen und bietet eine sichere, robuste und zuverlässige Lösung für ältere Menschen, die rund um die Uhr geschützt sein wollen, ohne ihre Privatsphäre oder Unabhängigkeit zu gefährden.

Vayyar Care ist jetzt bei amazon.com erhältlich.

https://vayyar.com/

