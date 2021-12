Vayyar va fournir une solution à technologie sans contact pour la détection des chutes compatible avec le nouveau service Amazon Alexa Together

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1703595/Vayyar.jpg

Vayyar Imaging, fournisseur israélien de solutions d'imagerie radar 4D, s'est associé à Amazon pour rendre Vayyar Care, la solution de détection de chutes sans contact de Vayyar, compatible avec le nouveau service Alexa Together d'Amazon, lancé aujourd'hui.

Les capteurs muraux utilisent la technologie d'imagerie par nuage de points pour surveiller en permanence leur environnement, offrant une tranquillité d'esprit tout en respectant la vie privée. Vayyar Care détecte les chutes dans toutes les conditions d'éclairage, y compris l'obscurité totale et même la vapeur dense, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les salles de bains où 80 % des chutes se produisent[1] et où les clients peuvent ne pas vouloir avoir de caméras.

Après une chute, les boutons et les cordons standards sont souvent hors de portée et même les appareils portables ne peuvent garantir une protection 24 h/24 : un tiers des seniors oublient de mettre leurs appareils, tandis qu'un cinquième refuse de les utiliser[2], craignant de perdre leur indépendance.

En fait, plus de 90 % des personnes âgées préfèrent maintenant continuer de vivre de façon indépendante plutôt que de vivre dans une résidence-services[3].

« Nous avons conçu Alexa Together pour aider les clients vieillissants à se sentir plus à l'aise et plus confiants dans leur autonomie, a déclaré Nicolas Maynard, Senior Manager, Amazon Alexa. Alexa Together offre encore plus de valeur aux clients vieillissants lorsqu'ils peuvent connecter un appareil comme Vayyar Care. Nous nous réjouissons de faire équipe avec Vayyar Imaging pour aider à donner à nos clients une plus grande tranquillité d'esprit. »

Lorsque l'appareil Vayyar Care détecte une chute, il envoie un signal à Alexa pour lui demander si le client veut appeler la ligne d'aide d'urgence Alexa Together. Alexa enverra également une notification à l'aidant de l'être cher vieillissant.

« Comme les aînés d'aujourd'hui sont plus autonomes et engagés que jamais, il est clair qu'ils ont besoin de technologies intelligentes qui leur permettent de maintenir leur mode de vie, offrant la protection qu'ils demandent et la tranquillité d'esprit à laquelle aspirent leurs familles, a déclaré Raviv Melamed, cofondateur et PDG de Vayyar. C'est exactement là que Vayyar Care intervient, et je suis ravi que nous puissions jouer un rôle central dans le nouveau service Alexa Together d'Amazon. »

Vayyar Care s'appuie sur le succès mondial de la plateforme B2B de l'entreprise, qui permet de détecter les chutes en temps réel et prend en charge l'analyse avancée des activités pour les communautés de personnes âgées des États-Unis, de l'UE, de la Chine, de l'Australie et d'ailleurs.

La technologie de détection multifonctionnelle repose sur des ondes radio de faible puissance, offrant une solution sûre, robuste et fiable pour les personnes âgées qui veulent une protection 24/7 sans compromettre leur vie privée ou leur indépendance.

Vayyar Care est maintenant disponible sur amazon.com .

