Vazyme participe au salon Medica 2021 en Allemagne pour accélérer son expansion sur le marché mondial

« Tout en répondant rapidement à la pandémie et en développant une série complète de solutions de test COVID-19 à la pointe de l'industrie qui permettent d'obtenir des résultats rapides et précis, nous avons également poursuivi des efforts plus larges pour développer notre présence commerciale dans le monde entier », a déclaré le Dr Tang Bo, cofondateur et directeur général de la division médicale de Vazyme. « L'UE est un marché important pour nous et nous nous consacrons au service client avec des opérations locales étendues installées pour mieux servir nos clients locaux. » a ajouté Tang.

Alors que le monde se prépare à rouvrir ses portes, des solutions de diagnostic de haute qualité, rapides et holistiques pour la COVID-19 joueront un rôle essentiel dans la lutte contre le virus. Vazyme a conçu ses outils de dépistage efficaces - le kit de détection RT-QPCR SARS-CoV-2 & FLU A/B pour la détection des acides nucléiques et le test rapide SARS-CoV-2 & FLU A/B Ag - pour la détection simultanée des trois types de virus responsables du COVID-19, de la grippe A et de la grippe B. Les tests sont rapides, fiables et capables de fournir des résultats très précis « pendant que vous attendez ».

La société recevra l'approbation du marquage CE pour son kit de détection de l'antigène du SRAS-CoV-2 (pour l'autodiagnostic) et le kit sera bientôt disponible en tant que test à domicile sur les marchés européens. Le kit de détection d'antigène en temps réel est capable de détecter plusieurs variants du COVID-19, y compris le variant delta, la forme la plus contagieuse du coronavirus.

En suivant des instructions simples, les personnes peuvent effectuer un autotest dans le confort de leur maison ou n'importe où. Cette solution de test rapide et portable permet de prévenir la transmission asymptomatique, de contrôler la propagation du coronavirus dans la communauté et de réduire la pression sur les systèmes de santé locaux en identifiant rapidement les personnes ayant le plus fort potentiel infectieux.

Les performances des produits de test COVID-19 de Vazyme ont été entièrement validées par plusieurs laboratoires européens accrédités, notamment le Paul Ehrlich Institute, Locus Medicus, Alabiso Lab, et d'autres. Vazyme s'associe continuellement avec des institutions académiques, des laboratoires et des distributeurs de soins de santé de premier plan sur les marchés étrangers afin d'optimiser les réseaux de vente et de distribution localisés, garantissant ainsi que les utilisateurs mondiaux de la société reçoivent les tests et les soins dont ils ont besoin.

En tant qu'innovateur en technologie, Vazyme considère son investissement continu dans la R&D de solutions innovantes comme une priorité absolue, ce qui garantit les capacités de la société à développer de nouveaux produits avec des technologies innovantes et sa capacité à continuer à construire un portefeuille de produits complet pour répondre aux différents besoins des clients mondiaux.

À propos de Vazyme

Fondée en 2012, Nanjing Vazyme Biotech Co, Ltd est l'une des rares entreprises de biotechnologie innovantes axées sur la R&D en Chine qui dispose de capacités de développement de technologies en amont en interne et de fabrication de produits finis. Grâce à un engagement continu en faveur de l'innovation et sur la base de sa plateforme technologique générique clé exclusive, la société a construit un réseau commercial couvrant la recherche biologique, le diagnostic in vitro et la biomédecine. Vazyme a développé huit séries de réactifs de diagnostic POCT propriétaires et des matériaux de contrôle associés couvrant les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, l'inflammation, la prépotence, les fonctions gastriques, l'auto-immunité, les fonctions rénales, la gestion des maladies chroniques ainsi que les maladies respiratoires.

