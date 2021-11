Vazyme asiste a Medica 2021 en Alemania para acelerar su expansión en el mercado global

A medida que el mundo se prepara para reabrir, las soluciones de diagnóstico de alta calidad, rápido e integral para la COVID-19 desempeñarán un papel fundamental en la batalla contra el virus. Vazyme diseñó sus herramientas de detección efectiva —el kit de detección de ácido nucleico SARS-CoV-2 & FLU A/B RT-QPCR y la prueba rápida SARS-CoV-2 & FLU A/B Ag— para la detección simultánea de tres tipos de virus que causan la COVID-19, la gripe A y la gripe B. Las pruebas son rápidas, confiables y capaces de ofrecer resultados de alta precisión "mientras el paciente espera".

La empresa recibirá la aprobación del marcado CE para su kit de detección de antígenos del SARS-CoV-2 (para autodiagnóstico), que pronto estará disponible como prueba doméstica en los mercados europeos. El kit de detección de antígenos en tiempo real es capaz de detectar diversas variantes de la COVID-19, incluida la variante delta; la cepa más contagiosa del coronavirus.

Siguiendo sencillas instrucciones, las personas pueden realizar con facilidad un autodiagnóstico desde la comodidad de su hogar o cualquier lugar. La solución de pruebas rápidas y portátiles ayuda a prevenir la transmisión asintomática, controlar la propagación del coronavirus en la comunidad y reducir la presión sobre los sistemas de salud locales al identificar rápidamente a las personas con el mayor potencial infeccioso.

El desempeño de los productos de prueba de COVID-19 de Vazyme fue completamente validado por diversos laboratorios europeos acreditados como Paul Ehrlich Institute, Locus Medicus, Alabiso Lab y otros. Vazyme se asocia continuamente con instituciones académicas, laboratorios y proveedores de atención médica líderes a nivel mundial en mercados extranjeros para optimizar las redes de ventas y distribución localizadas, lo que garantiza que los usuarios de la empresa de todas partes del mundo accedan a las pruebas y la atención que necesitan.

Como una empresa innovadora en tecnología, Vazyme considera su inversión continua en la I+D de soluciones innovadoras una prioridad máxima, lo que garantiza las capacidades de la empresa en el desarrollo de nuevos productos con tecnologías revolucionarias y la capacidad de seguir construyendo una cartera de productos integral a fin de abordar las diversas necesidades de los clientes de todo el mundo.

Acerca de Vazyme

Fundada en 2012, Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd es una de las pocas empresas innovadoras de biotecnología de China enfocadas en I+D con capacidades para desarrollar tecnologías de fase productiva dentro de la empresa y fabricar productos finales. Con un compromiso continuo con la innovación y basada en su plataforma de tecnología genérica clave patentada, la empresa ha construido una red comercial que abarca la investigación biológica, el diagnóstico in vitro y la biomedicina. Vazyme ha desarrollado ocho series de reactivos diagnósticos patentados de POCT y materiales de control relacionados que abarcan enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inflamación, prepotencia, disfunciones gástricas, autoinmunidad, disfunciones renales, manejo de enfermedades crónicas y enfermedades respiratorias.

