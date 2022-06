Vazyme publikuje raport roczny za 2021 rok: ogłasza intensyfikację działań na rzecz innowacji technologicznych w ramach partnerstw dla lepszej przyszłości

„Rok 2022 jest nadal pełen możliwości i wyzwań. Będziemy ciągle umacniać technologię opieki zdrowotnej w oparciu o platformę technologiczną opartą na białkach. Vazyme z oddaniem realizuje misję, której przyświeca hasło >>Nauka i technologia przyczyniają się do zdrowszego życia<< w celu skoncentrowania się na innowacjach technologicznych i nieustannego poszerzania obszarów zastosowania technologii opieki zdrowotnej w zakresie nauk przyrodniczych, biomedycyny, diagnostyki in vitro, zdrowia zwierząt i biologii syntetycznej dla zdrowia człowieka. Nie ustajemy w staraniach zmierzających do zapewnienia najwyższych standardów i jakości naszych produktów i usług dla naszych klientów i partnerów. Nasza międzynarodowa sieć biznesowa i działalność zapewniają możliwość pozostania blisko rynków lokalnych i co ważniejsze, spełnienia w możliwie najszerszym zakresie potrzeb klientów, które jeszcze nie zostały zaspokojone" - powiedział Cao Lin, prezes i założyciel Vazyme.