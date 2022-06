Společnost Vazyme zveřejnila výroční zprávu za rok 2021: Oznamuje pokračující úsilí v oblasti technologických inovací a spolupráci s partnery pro lepší budoucnost

„Rok 2022 je i nadále plný příležitostí i výzev. Budeme pokračovat v posilování technologie péče na platformě proteinové technologie. Vazyme se v rámci své filozofie „Věda a technologie přispívají ke zdravějšímu životu" zaměřuje na technologické inovace a neustále rozšiřuje oblasti využití technologií pro péči o zdraví v oblasti přírodních věd, biomedicíny, diagnostiky in vitro, zdraví zvířat a také syntetické biologie v oblasti lidského zdraví. Pro naše zákazníky a partnery dodržujeme ty nejvyšší standardy kvality výrobků a služeb. Naše globální obchodní a provozní síť nám umožňují být nablízku místním trhům, a co je důležitější, především udělat maximum pro naplnění neuspokojených potřeb zákazníků," řekl Cao Lin, předseda a zakladatel společnosti Vazyme.

V letošním roce si společnost Vazyme také připomíná 10. výročí založení. Do budoucna plánuje zvýšit úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a také v oblasti inovací, neustále modernizovat a transformovat své klíčové technologie, a rozšiřovat své aktivity v nových odvětvích. Jako jedna z mála biotechnologických společností v Číně, které se zaměřují na výzkum a vývoj, se společnost Vazyme dlouhodobě věnuje technologickým inovacím. Ve špičkových vědeckých časopisech po celém světě publikovala více než 2000 článků, z toho více než 260 v časopise CNS (Cell, Nature, Science). V roce 2022 má přibližně 3000 zaměstnanců, z nichž 27 % pracuje v týmu pro výzkum a vývoj.

„Do budoucna se budeme ještě zásadněji prosazovat v našich klíčových oborech, ale i expandovat do nových oblastí. Věřím, že poptávka trhu po materiálech a produktech na detekci onemocnění COVID-19 a dalších chorob bude i nadále vysoká. Během pandemie se Číně podařilo zůstat jedním z největších dodavatelů detekčních produktů pro COVID-19," konstatoval Cao. Podle Caa budou vedle detekčních aktivit vyplývajících z pandemie dále probíhat i vývoj dalších běžných detekčních produktů. „Až budou prevence a kontrola pandemie pravidelným jevem, vzniknou nové požadavky na další detekční produkty. V budoucnu se na tento rozvoj zaměříme," dodal Cao.

Společnost Vazyme může nejen dodávat detekční materiály a produkty pro onemocnění COVID-19 a další s nimi související produkty, ale také nabízet výrobky a řešení v oblasti přírodních věd pro univerzity, laboratoře a související výzkumná a vývojová centra, jako jsou například vědecká výzkumná činidla, soupravy pro přípravu knihoven NGS a řešení pro molekulární diagnostiku. V současné době má společnost Vazyme k dispozici více než 200 druhů rekombináz pro genové inženýrství, více než 1 000 druhů vysoce účinných antigenů, monoklonálních protilátek a dalších klíčových surovin, a více než 600 dokončených výrobků.

Heslo, se kterým společnost Vazyme oslavuje své 10. výročí – „Společně pro lepší budoucnost" (Together for a Better Future) jasně poukazuje na skutečnost, že se Vazyme chce přiblížit svým partnerům, aby společně zajistili lepší budoucnost. V budoucnu bude společnost Vazyme nabízet ještě lepší produkty a řešení, přispívat ke zvýšení efektivity výzkumu a vývoje pro své partnery, realizovat více vědeckých objevů a věnovat se poslání „Věda a technologie dělají život zdravějším" (Science and Technology Make a Healthier Life).

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1830488/image_1.jpg

SOURCE Vazyme