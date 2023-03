Vechain dévoile un livre blanc « Web3 for Better » axé sur la durabilité au HiVe Summit

Le PDG Sunny Lu a annoncé la nouvelle approche économique de la fondation pour une durabilité s'appuyant sur la technologie blockchain lors de l'événement inaugural du samedi 4 mars

LAS VEGAS, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Vechain a publié samedi « Web3 for Better », un nouveau livre blanc co-écrit avec Boston Consulting Group (BCG) axé sur les initiatives de durabilité dans la technologie blockchain. Le HiVe Summit, l'événement inaugural de vechain autour du web3 et de la durabilité qui s'est tenu à Las Vegas, a réuni plus de 100 dirigeants du web3, de l'ESG et du milieu universitaire, dont deux prix Nobel, pour évoquer les défis et proposer des solutions pour un avenir plus durable. Sir Konstantin Novoselov a été intronisé en tant que conseiller de vechain ; ses travaux pionniers emploient des matériaux intelligents 2D pour la capture du carbone sur la blockchain VechainThor (VET).

Le livre blanc donne un aperçu de l'histoire de vechain en tant que blockchain écologique et présente les principales initiatives et propositions de l'entreprise, notamment le développement de la « biosphère vechain », un nouveau DAO et un écosystème blockchain basé sur les incitations qui récompensent les intervenants pour chaque action « écologique ».

La biosphère vechain propose des cadres pour divers écosystèmes dont chacun englobe des modèles économiques, des intervenants, des incitations, des flux de valeur et des exigences technologiques uniques pour relever un défi spécifique de durabilité.

« Cela fait trop longtemps que nous entendons de vaines promesses de la part d'entreprises technologiques concernant leur engagement envers la durabilité, a déclaré Sunny Lu, cofondateur et PDG de vechain. Depuis le début, vechain s'efforce de créer un monde meilleur pour les générations futures en prenant des mesures concrètes pour des applications et des cas d'utilisation réels de notre technologie. Vechain s'engage sans réserve à transformer les mots de notre livre blanc en actes, avec l'appui de nos partenaires et de notre communauté. »

Bâtis sur la blockchain bas carbone de vechain, ces écosystèmes interagissent de façon fluide les uns avec les autres, offrant un soutien et mobilisant des ressources permettant de résoudre des problèmes individuels - qu'il s'agisse d'établir une économie circulaire pour l'industrie de la mode ou d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie.

« Du e-commerce au secteur manufacturier en passant par la production de batteries, chaque secteur a une marge d'amélioration en matière de durabilité, a déclaré Sunny Lu. Il nous incombe à tous de laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé, et la blockchain est un véhicule incroyablement efficace pour le faire. Avec l'appui de nos partenaires et de notre communauté, l'équipe de vechain continuera de travailler et de mettre en œuvre chaque initiative présentée dans notre livre blanc afin de bâtir un avenir plus écologique. »

Consultez l'intégralité du livre blanc « Web3 for Better » ici et regardez le livestream complet du HiVe Summit ici . Pour plus d'informations sur vechain, rendez-vous sur vechain.org

À propos de vechain

Basé à Saint-Marin, en Europe, vechain est à l'origine de VeChainThor, une plateforme leader mondiale de contrats intelligents qui mène l'adoption de la technologie blockchain dans le monde réel.

En mettant à profit les capacités des données « trustless » (informations sans intermédiaires), des contrats intelligents et des technologies de l'Internet des objets, VeChainThor fournit des solutions dans un large éventail de domaines, et tourne maintenant son attention vers le plus grand défi actuel : concevoir des technologies et des écosystèmes visant à stimuler la durabilité et la transformation numérique à l'échelle mondiale.

Rendez-vous sur https://www.vechain.org pour en savoir plus.

SOURCE VeChain