Vechain presenta el documento técnico "Web3 for Better" centrado en la sostenibilidad en The HiVe Summit

El consejero delegado Sunny Lu anunció el nuevo enfoque económico de la fundación para la sostenibilidad basado en la tecnología blockchain durante el evento inaugural el sábado 4 de marzo

LAS VEGAS, 7 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Vechain lanzó el sábado "Web3 for Better", un nuevo documento técnico en coautoría con Boston Consulting Group (BCG) centrado en iniciativas de sostenibilidad en la tecnología blockchain. HiVe Summit, el evento inaugural de sustentabilidad/web3 de vechain que se llevó a cabo en Las Vegas, reunió a más de 100 líderes en web3, ESG y académicos, incluidos dos premios Nobel, que abordaron desafíos y propusieron soluciones para un futuro más sustentable. Sir Konstantin Novoselov fue anunciado como asesor de vechain, cuyo trabajo pionero utiliza materiales inteligentes 2D para la captura de carbono en la blockchain VechainThor (VET).

El documento técnico proporciona una descripción general de la historia de vechain como una cadena de bloques ecológica y describe las iniciativas y propuestas clave de la compañía, incluido el desarrollo de la "Biosfera vechain", una nueva DAO y un ecosistema basado en incentivos en cadena que recompensa a las partes interesadas por las acciones "ecológicas".

La Biosfera vechain propone marcos para varios ecosistemas, cada uno de los cuales abarca modelos comerciales únicos, partes interesadas, incentivos, flujos de valor y requisitos tecnológicos para abordar un desafío de sostenibilidad específico.

"Hemos escuchado promesas vacías de empresas de tecnología sobre su compromiso con la sostenibilidad durante demasiado tiempo", explicó el cofundador y consejero delegado de vechain, Sunny Lu. "Desde el inicio, vechain ha trabajado para crear un mundo mejor para las generaciones futuras al dar pasos tangibles hacia las aplicaciones del mundo real y los casos de uso de nuestra tecnología. Vechain está totalmente comprometido a convertir las palabras de nuestro documento técnico en acción con el apoyo de nuestro socios y comunidad".

Construidos sobre la blockchain con bajas emisiones de carbono de vechain, estos ecosistemas interactúan a la perfección entre sí, proporcionando apoyo y reclutando recursos para resolver problemas individuales, ya sea estableciendo una economía circular para la moda o mitigando las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético.

"Desde el comercio electrónico hasta la fabricación y la producción de baterías, hay margen de mejora en todos los sectores en lo que respecta a la sostenibilidad", destacó Lu. "Nos corresponde a todos dejar el mundo en un lugar mejor de como lo encontramos, y blockchain es un vehículo increíblemente efectivo para hacerlo. Con el apoyo de nuestros socios y la comunidad, el equipo de vechain continuará trabajando e implementando cada iniciativa descrita en nuestro documento técnico para forjar un camino más verde hacia adelante".

Lea el documento técnico completo "Web3 for Better" aquí y vea la transmisión en vivo completa de The HiVe Summit aquí. Para obtener más información sobre vechain, visite vechain.org

Acerca de vechain

Vechain, con sede en San Marino, Europa, es el curador de VechainThor, una plataforma de contratos inteligentes líder en el mundo que encabeza la adopción de la tecnología blockchain en el mundo real.

Al aprovechar las capacidades de los datos 'sin confianza' (información sin intermediarios), los contratos inteligentes y las tecnologías IoT, VechainThor ofrece soluciones en una amplia gama de campos, y ahora centra su atención en posiblemente el mayor desafío de todas las tecnologías y ecosistemas de construcción para impulsar la verdadera sostenibilidad y la transformación digital a escala global.

Visite https://www.vechain.org para aprender más.

