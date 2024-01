Vedanta Aluminium reconnu comme le producteur d'aluminium le plus durable au monde par S&P Global CSA

L'entreprise s'est classée au premier rang dans l'industrie de l'aluminium à l'édition 2023 de l'évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global

NEW DELHI, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Vedanta Aluminium, l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde, s'est classé au premier rang dans l'industrie de l'aluminium à l'édition 2023 de l'évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global, confirmant ainsi sa position de producteur d'aluminium le plus durable au monde en surpassant ses pairs mondiaux en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Vedanta's Aluminium plant at Jharsuguda(Odisha), the largest aluminium smelter

Le CSA de S&P Global est la première évaluation externe de la durabilité qui comprend une évaluation annuelle des pratiques de plus de 10 000 entreprises mondiales en matière de durabilité. Vedanta Aluminium a obtenu des notes élevées sur les critères évalués, notamment concernant la biodiversité, la santé et la sécurité au travail, l'impact social, les droits de l'homme, la planification des talents et les pratiques de gestion de l'eau.

Vedanta Aluminium s'est engagée à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, en adoptant une double stratégie de réduction et de compensation de son empreinte carbone. En termes de réduction, l'entreprise se concentre sur l'augmentation de son utilisation des énergies renouvelables, l'amélioration de son excellence en matière de fabrication pour assurer une plus grande efficacité opérationnelle et la transition vers des sources d'énergie à faible teneur en carbone. Pour compenser son empreinte carbone résiduelle, l'entreprise crée également d'importants puits de carbone grâce à de vastes efforts de boisement. Grâce à ses activités, la société permet un accès mondial plus large à l'aluminium produit de manière responsable et de haute qualité pour assurer un avenir plus vert pour tous.

Concernant cette réussite, M. John Slaven, directeur général de Vedanta Aluminium, a déclaré : « Nous nous sommes engagés dans un parcours de transformation où notre engagement en faveur de la durabilité va au-delà du respect des règles commerciales pour avoir un impact positif sur l'environnement. Notre classement au premier rang du CSA de S&P Global témoigne de notre engagement à intégrer pleinement les pratiques de durabilité dans notre chaîne de valeur, de l'approvisionnement à la livraison des produits. Nous donnons la priorité à l'amélioration de l'efficacité des ressources, à une utilisation accrue des énergies renouvelables, à la transformation des déchets en richesse, au bien-être de nos employés et à l'établissement de partenariats durables avec nos communautés pour un développement inclusif. Vedanta Aluminium continue de créer un héritage de gestion de l'environnement vers un avenir plus durable. »

Vedanta Aluminium, une entreprise de Vedanta Limited, est le plus grand producteur d'aluminium en Inde, fabriquant plus de la moitié de l'aluminium indien, soit 2,29 millions de tonnes au cours de l'exercice 2023. Elle est leader dans le domaine des produits en aluminium à valeur ajoutée qui trouvent des applications essentielles dans les industries de base. Grâce à ses fonderies d'aluminium et à sa raffinerie d'alumine de classe mondiale en Inde, l'entreprise remplit sa mission qui consiste à stimuler les applications émergentes de l'aluminium en tant que « métal du futur » pour un avenir plus vert. www.vedantaaluminium.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2329921/Vedanta_Aluminium_plant_Jharsuguda_Odisha.jpg