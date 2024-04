Veefin s'associe à Computech Limited pour transformer numériquement le secteur des services bancaires, financiers et assurances (BFSI) grâce au financement de la chaîne d'approvisionnement et aux prêts numériques en Afrique

NAIROBI, Kenya, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'Afrique est à la pointe de la transformation numérique, et le secteur bancaire de la région est un point névralgique pour les solutions innovantes aux problèmes existants. Veefin, leader mondial du prêt numérique et du financement de la chaîne d'approvisionnement, s'est associé à Computech Limited, un important intégrateur de systèmes en Afrique de l'Est, pour fournir des solutions de prêt numérique et de financement de la chaîne d'approvisionnement aux institutions financières du pays.

Ce partenariat avec Computech Limited permettra à Veefin de fournir ses solutions révolutionnaires, compactes et accessibles à d'importantes institutions financières en Afrique. En outre, la société a l'intention de rationaliser et d'automatiser le financement de la chaîne d'approvisionnement pour les institutions financières dans les régions d'Afrique de l'Est.

Raja Debnath, directeur général de Veefin Solutions, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer aux systèmes de Computech Limited et d'intégrer leurs connaissances locales et leur stratégie de transformation numérique sur mesure pour étendre la portée de nos solutions uniques de financement de la chaîne d'approvisionnement en Afrique de l'Est. Ce partenariat devrait bénéficier au secteur des BFSI en Afrique, en fournissant une expérience de première main de notre solution dont il manquait auparavant. »

Avec l'ambition de mettre une technologie de pointe à la disposition des prêteurs de toutes tailles, Veefin a brisé les barrières d'entrée traditionnelles à l'adoption de la technologie dans l'espace BFSI. Veefin réinvente le financement de la chaîne d'approvisionnement et le prêt numérique grâce à une technologie innovante, agile et évolutive.

M. Santhosh Kumar Kandayath, PDG responsable de l'intégration des systèmes, de l'activité régionale et de la transformation de Computech Limited, a déclaré : « La combinaison de notre expertise en matière de transformation numérique avec la solution numérique SCF de Veefin, la première au monde et unique en son genre, est un pas en avant dans notre objectif de fournir aux institutions financières des solutions technologiques complètes. Ce partenariat facilitera l'adoption d'une solution technologique évolutive pour les prêts par les institutions financières à travers l'Afrique de l'Est, leur permettant ainsi d'étendre leur portée dans le segment des MPME. »

Outre les solutions innovantes de Veefin, la présence régionale étendue de Computech et ses 30 ans d'expérience ont aidé les entreprises, en particulier dans le secteur BFSI, à surmonter les obstacles traditionnels à l'adoption de la technologie.

À propos de Veefin Solutions Limited :

Veefin Solutions Limited est un leader mondial du financement numérique de la chaîne d'approvisionnement. Cotée au BSE SME, elle conçoit des solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement et de prêt en marque blanche, y compris une pile de prêt de bout en bout, une prise de décision de crédit intelligente, une veille stratégique, une analyse et un embarquement omni-canal pour les banques, les institutions financières, les Fintechs, les places de marché B2B et les entreprises.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel | LinkedIn | Facebook | Twitter