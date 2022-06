Veeva annonce une application de formation aux études cliniques

Veeva Vault Study Training unifie la gestion de l'apprentissage et les opérations cliniques pour une formation intégrée et automatisée et une préparation à l'inspection en temps réel

BARCELONE, Espagne, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui la mise en place de la nouvelle application Veeva Vault Study Training, qui réunit des sites de recherche, des sociétés de recherche sous contrat et des promoteurs sur une seule et même plateforme pour une formation de bout en bout aux études cliniques. Les organisations qui utilisent Vault Study Training peuvent s'assurer que tout le personnel chargé des essais soit qualifié dans les délais requis, tout en automatisant l'archivage des certificats de formation dans Veeva Vault eTMF pour une préparation à l'inspection en temps réel.

« Veeva continue de collaborer étroitement avec l'industrie pour identifier les lacunes dans les processus clés du développement clinique et fournir des innovations qui peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle », a déclaré Ed Leftin, directeur des technologies de l'information chez Ora, Inc. « La possibilité d'utiliser les données et le contenu existants dans Veeva Vault Clinical Suite pour créer des formations, du début de l'étude à sa réalisation, permet de rationaliser l'exécution de l'étude et d'améliorer la conformité. »

Vault Study Training s'appuie sur l'expérience de Veeva, qui a travaillé avec plus de 450 entreprises utilisant les applications et les enseignements de Veeva Vault Clinical Suite, à partir de centaines de mises en œuvre de Veeva Vault Training. Les entreprises du secteur des sciences de la vie peuvent désormais relever le défi de longue date que représente la formation du personnel d'étude et du personnel de site d'une manière efficace et conforme.

La solution complète et connectée de Veeva permettra aux entreprises du secteur des sciences de la vie d'exploiter les données de base et le contenu cliniques actuels pour éliminer les problèmes tels que les informations redondantes, la saisie manuelle des données et les processus cloisonnés. Vault Study Training automatise la distribution des affectations, la gestion des modifications du protocole et l'archivage des certificats de formation pour une efficacité accrue et une réduction du rapprochement de fin d'étude.

« Alors que les études évoluent et atteignent de nouveaux niveaux de complexité, les entreprises ont besoin d'un système de formation rationalisé et intégré, capable de s'adapter aux exigences des essais d'aujourd'hui », a déclaré Shad Ayoub, directeur principal de Veeva Vault Study Training. « Veeva Vault Study Training offrira une expérience fondamentalement meilleure aux sites, aux sociétés de recherche sous contrat et aux sponsors. »

Vault Study Training sera disponible pour les premiers utilisateurs à l'automne 2022. Pour en savoir plus sur Vault Study Training, visitez le site veeva.com/eu/VaultStudyTraining.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le samedi 30 avril 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 37 et 38), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov.

