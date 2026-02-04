13 des 20 plus grandes biopharmas utilisent Veeva Link Key People à l'échelle mondiale

Les sociétés de biotechnologie émergentes et les biopharmas de premier plan font confiance à Link pour renforcer l'engagement des clients et fournir des ensembles de données structurées pour soutenir les initiatives en matière d'IA

BARCELONE, Espagne, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que 13 des 20 plus grandes biopharmas ont adopté Veeva Link Key People comme standard afin d'améliorer l'engagement des clients et fournir des données pour l'IA à l'échelle mondiale. Des biopharmas de toutes tailles utilisent Link Key People, avec 38 nouveaux clients ajoutés et trois des 20 plus grands groupes biopharmaceutiques en faisant leur standard mondial au cours de l'année écoulée.

« L'accès à Link Key People de Veeva renforce la prise de décision basée sur les données, améliore un ciblage d'une extrême précision et favorise des interactions plus engageantes avec les professionnels de la santé, au bénéfice des soins de santé des patients. Une fois intégrées, les données de Link Key People sont devenues une partie intégrante de l'ADN des données de Bayer, elles enrichissent les résultats de nos plateformes agentiques pilotées par l'IA et fournissent ainsi des informations commerciales plus pertinentes et exploitables pour le bénéfice à long terme des patients », déclare le Dr Daniel Jardanhazi-Kurutz, directeur adjoint pour l'engagement des clients chez Bayer AG.

Link Key People apporte une valeur ajoutée aux équipes médicales et commerciales en fournissant des informations fiables, tandis que les équipes d'analyse peuvent utiliser les données de Link pour alimenter leurs modèles d'IA. Les innovations récentes, telles que les résumés alimentés par l'IA, les notifications personnalisées et les nouvelles sources de données numériques, améliorent encore les interactions avec les clients et aident à découvrir de nouvelles opportunités d'engagement. En outre, l'API Link Direct Data permet aux équipes chargées des données d'accéder à la nouvelle classe d'API de Veeva qui offre un accès rapide aux données.

« Les informations fiables sur les clients sont le fondement de l'avancement de l'IA et contribuent à réaliser les performances de lancement. Alors que de plus en plus de grands groupes biopharmas et de biotechs émergentes utilisent Link Key People, nous continuerons à apprendre et à promouvoir l'engagement dans l'ensemble du secteur avec des données KOL approfondies pour des relations stratégiques et impactantes », avance David Medina Tato, vice-président de la stratégie pour Link Key People chez Veeva.

Link Key People fait partie de Veeva Data Cloud, qui comprend Veeva OpenData, Veeva HCP 360, et Veeva Compass, et utilise Common Data Architecture (CDA) de Veeva pour relier les données et les logiciels.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, allant des plus grandes entreprises biopharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société à mission, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. De nombreux risques sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-Q pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 33 et 34), et dans nos documents SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov.

Contact :

Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems

+44-790-430-0698

[email protected]

