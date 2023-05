Veeva élargit sa relation avec Accenture pour aider les clients à passer à Vault CRM

BARCELONE, Espagne, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le Veeva Commercial Summit, North America 2023 – Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé l'expansion de son partenariat commercial avec Accenture pour aider les entreprises des sciences de la vie à stimuler des innovations commerciales supplémentaires grâce à Veeva Vault CRM. Le passage des entreprises à Vault CRM leur permet d'optimiser les processus pour répondre aux exigences des modèles d'engagement omnicanal et des thérapies d'aujourd'hui.

« Accenture fait progresser son partenariat commercial de longue date avec Veeva en aidant nos clients à repenser et à tirer parti des capacités commerciales de nouvelle génération », a déclaré Ray Pressburger, directeur général et responsable de la pratique commerciale mondiale des sciences de la vie chez Accenture.

Veeva et Accenture accompagnent leurs clients ensemble depuis plus d'une décennie. La relation élargie vise à aider les clients de Veeva sur des points clés de leur passage à Vault CRM, notamment l'approche et la planification de la migration, l'optimisation des processus commerciaux et la mise à profit des capacités existantes de Veeva et des nouveautés, comme Vault CRM Service Center et Vault CRM Bot.

« Nous sommes impatients d'élargir notre partenariat commercial de longue date avec Accenture pour aider nos clients communs à optimiser l'engagement client et à tirer pleinement parti de la profondeur et de l'étendue de Vault CRM, a déclaré Tom Schwenger, président et directeur de l'exploitation chez Veeva. Nous connectons les équipes commerciales, médicales et marketing aux bons logiciels et socles de données pour leur permettre d'atteindre l'excellence commerciale. »

Les clients de Veeva peuvent en apprendre davantage sur Vault CRM sur VeevaConnect.com.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu.

