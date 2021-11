Veeva lance des données de référence européennes pour l'ensemble de l'écosystème des soins de santé

L'élargissement des ensembles de données permettra aux entreprises biopharmaceutiques d'atteindre de nouveaux clients et de favoriser un engagement plus personnalisé

BARCELONE, Espagne, 16 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait étendre les données de référence des clients Veeva OpenData à travers l'Europe pour connecter de nouvelles données sur les e-mails, la démographie et les réclamations publiques à l'ensemble des acteurs clés du secteur des soins de santé. En apportant plus de données dans Veeva CRM, OpenData aide les équipes commerciales biopharmaceutiques à éliminer les silos de données, à atteindre de nouveaux clients et à informer des interactions plus personnalisées avec les prestataires de soins de santé (HCP).

Adopté par plus de 70 clients européens et par les 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales, OpenData aide les équipes sur le terrain à maintenir efficacement la conformité grâce à des données complètes et fiables sur chaque client et ses affiliations. Au cours de l'année à venir, OpenData ajoutera plusieurs nouvelles ressources de données et des centaines de gestionnaires de données supplémentaires en Europe afin de donner aux entreprises des sciences de la vie une vue plus complète et plus précise de leurs références clients, y compris la couverture de :

Influenceurs de l'écosystème des soins de santé : Au-delà des professionnels de la santé traditionnels, OpenData inclut désormais plus de 120 000 autres parties prenantes dans l'ensemble du paysage des soins de santé. Les entreprises peuvent intégrer des données de référence sur les infirmières, les défenseurs des patients, les influenceurs numériques, les décideurs, les enquêteurs et les experts scientifiques avec des données pré-connectées de Veeva Link pour une intelligence plus profonde sur les personnes clés.

: Au-delà des professionnels de la santé traditionnels, OpenData inclut désormais plus de 120 000 autres parties prenantes dans l'ensemble du paysage des soins de santé. Les entreprises peuvent intégrer des données de référence sur les infirmières, les défenseurs des patients, les influenceurs numériques, les décideurs, les enquêteurs et les experts scientifiques avec des données pré-connectées de Veeva Link pour une intelligence plus profonde sur les personnes clés. E-mail vérifié du HCP : De nouvelles adresses e-mail vérifiées et des identifiants unifiés pour les professionnels de la santé européens facilitent l'engagement numérique. Disponible ce trimestre pour la France , l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, et pour d'autres marchés européens l'année prochaine.

: De nouvelles adresses e-mail vérifiées et des identifiants unifiés pour les professionnels de la santé européens facilitent l'engagement numérique. Disponible ce trimestre pour la , l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, et pour d'autres marchés européens l'année prochaine. Données démographiques : Les indicateurs socio-économiques, tels que la densité de population et les niveaux de revenus, aident les équipes commerciales à allouer les ressources avec plus de précision et à adapter l'engagement des clients.

Les indicateurs socio-économiques, tels que la densité de population et les niveaux de revenus, aident les équipes commerciales à allouer les ressources avec plus de précision et à adapter l'engagement des clients. Données sur les réclamations publiques : Les nouvelles données provenant de sources publiques, y compris les données sur les prescriptions et les paramètres des patients, peuvent être utilisées pour des analyses avancées afin de déterminer les meilleures actions à entreprendre pour une communication plus efficace.

Les nouvelles données provenant de sources publiques, y compris les données sur les prescriptions et les paramètres des patients, peuvent être utilisées pour des analyses avancées afin de déterminer les meilleures actions à entreprendre pour une communication plus efficace. Données de référence dans un plus grand nombre de pays : OpenData étend également sa couverture à 21 nouveaux pays en Europe et au Moyen-Orient, et à plus de 40 pays dans le monde. Sa couverture directe couvrira 70 pays dans le monde l'année prochaine, y compris l'Asie et l'Amérique latine, avec des données supplémentaires de partenaires certifiés pour l'Afrique et certains marchés.

« L'ajout d'e-mails et de données de référence dans un écosystème plus large d'influenceurs du secteur de la santé nous permettra d'orchestrer et de personnaliser davantage l'engagement numérique pendant les lancements de produits » a déclaré David Andrew, responsable de la technologie CRM et des forces de terrain (région CEMEA) chez Alnylam Pharmaceuticals. « Les nouveaux insights de Veeva OpenData sont précieux dans nos efforts pour trouver et atteindre davantage les bons HCP dans les domaines des maladies rares. »

« La médecine devenant de plus en plus complexe, le secteur des sciences de la vie s'oriente vers un engagement avec l'écosystème complet des soins de santé », a déclaré Oskar Möbert, vice-président d'OpenData Europe, Veeva Systems. « Nous continuons à exploiter des algorithmes innovants et à ajouter des actifs de données de référence précieux qui sont vérifiés par des centaines de gestionnaires de données. En fournissant des informations précises et opportunes qui permettent d'améliorer l'engagement dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé, nous pouvons aider les entreprises à améliorer considérablement les soins aux patients. »

Pour en savoir plus sur Veeva OpenData, les professionnels de l'industrie des sciences de la vie peuvent s'inscrire au prochain sommet commercial et médical Veeva Connect Europe le 18 novembre 2021. Un panel de responsables des données de Janssen, Novartis Gene Therapies et Pierre Fabre expliquera comment ils mettent en œuvre les données et les analyses pour un engagement de précision. De plus amples informations et les détails du programme sont disponibles à l'adresse suivante veeva.com/eu/summit.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu.

Contact :

Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 [email protected] Kiran May Veeva Systems +44-796-643-2912 [email protected]

