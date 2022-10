Veeva presenta la nueva aplicación ePRO para un acceso más rápido a los datos de los pacientes

Veeva ePRO simplifica la recopilación y el intercambio de los resultados comunicados por los pacientes en los ensayos clínicos digitales

BARCELONA, España, 18 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy la disponibilidad de Veeva ePRO , un avance clave en los ensayos digitales centrados en el paciente. La aplicación facilita que los pacientes completen las evaluaciones en un dispositivo móvil o en un navegador web y permite el acceso a los datos en tiempo real para los patrocinadores y los centros de investigación clínica. Como parte de una plataforma conectada para ensayos clínicos, los equipos de estudio pueden utilizar ePRO para intercambiar datos de alta calidad en todo el ecosistema clínico para mejorar la transparencia y la colaboración.

Según los centros de investigación, los principales desafíos en la retención de pacientes incluyen el tiempo necesario para participar en un ensayo, las solicitudes de información repetitivas y el tiempo dedicado a la introducción de datos.1 Veeva ePRO mejora la experiencia del paciente proporcionando una aplicación moderna y fácil de usar para completar los Resultados Informados por el Paciente (PRO).

La aplicación también ayuda a agilizar las actividades del ensayo para los patrocinadores y los centros de investigación. Los patrocinadores pueden configurar los estudios mediante bibliotecas de encuestas e instrumentos y enviar las definiciones de ePRO y de los programas a los centros de investigación. Los centros de investigación pueden entonces asignar fácilmente las actividades, recibir automáticamente las actualizaciones y seguir el progreso de los pacientes sin necesidad de otros sistemas o aplicaciones.

"Veeva ePRO está construido para satisfacer las necesidades de los pacientes, los centros y los patrocinadores, y está conectado para la ejecución de extremo a extremo", dijo Tim Davis, vicepresidente de estrategia, MyVeeva for Patients en Veeva. "Estamos comprometidos a asociarnos con los clientes para ofrecer aplicaciones digitales modernas que ayuden a la industria de las ciencias de la vida a avanzar hacia los ensayos digitales centrados en el paciente".

Veeva ePRO forma parte de Veeva Vault Clinical Suite , la primera plataforma en la nube del sector que unifica la gestión de datos clínicos y las operaciones. Vault Clinical Suite incluye Vault EDC , Veeva RTSM , Veeva ePRO, Veeva CDB , Vault eTMF , Vault CTMS , Veeva Site Connect , Vault Payments , Vault Study Start-up , y Vault Study Training . Más información sobre Veeva ePRO en veeva.com/eu/ePRO .

Acerca de Veeva Systems

Veeva es el líder mundial en software en la nube para la industria de las ciencias de la vida. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva atiende a más de 1.000 clientes, desde las mayores empresas farmacéuticas del mundo hasta las biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que sirve. Para más información, visite la página web veeva.com/eu .

Declaraciones de futuro de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres que figuran en nuestra presentación en el formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de julio de 2022, que puede encontrar aquí (en las páginas 39 y 40 figura un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov .

1 Informe de investigación de SCRS, Impact Assessment of eClinical Technologies and Industry Initiatives on Sites , 2019

