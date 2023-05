Veeva stellt Vault CRM vor, die nächste Generation von CRM für Biowissenschaften

Bietet bedeutende Innovationen für die Branche, darunter einen KI-gestützten CRM-Bot, ein integriertes Service Center und die volle Funktionalität von Veeva CRM

BARCELONA, Spanien, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- 2023 Veeva Commercial Summit, Nordamerika – In einer Vorführdemonstration, die den Veeva Commercial Summit eröffnete, stellte Veeva Systems heute vor fast 1.500 Führungskräften aus dem Bereich Life Sciences Vault CRM vor, die nächste Generation von CRM für Life Sciences. Vault CRM basiert auf der Veeva Vault-Plattform und verfügt über den vollen Funktionsumfang von Veeva CRM sowie bedeutende neue Innovationen, darunter zwei neue Anwendungen: CRM Bot und Service Center.

Der in Vault CRM integrierte CRM Bot ist ein intelligenter Assistent, der die Produktivität von Vertriebs- und medizinischen Teams steigert. Die KI-Anwendung nutzt kundenspezifische CRM-Aktivitätsdaten in Kombination mit Veeva Link -Daten in einer privaten Kundeninstanz. Service Center ist eine integrierte Callcenter-Anwendung für Vertriebsmitarbeiter im Innendienst und Mitarbeiter mit hybriden Arbeitsplätzen. Service Center ist ohne zusätzliche Kosten in Vault CRM enthalten und CRM Bot ist ein separat lizenziertes Produkt, das in Vault CRM integriert ist.

„Wir freuen uns, die nächste Generation von CRM für Life Sciences bereitstellen zu können", erklärte Peter Gassner, Geschäftsführer von Veeva. „Vault CRM ist die bisher größte Innovation von Veeva mit einem KI-gesteuerten CRM-Bot, einem integrierten Callcenter und der vollen Funktionalität von Veeva CRM. Mit bedeutenden Fortschritten bei CRM- und Datenanwendungen bietet Veeva Commercial Cloud der Branche eine Lösung, die für die komplexen Behandlungs- und Engagementmodelle von heute entwickelt wurde."

Alle von Veeva CLM und Veeva CRM genehmigten E-Mail -Inhalte funktionieren nahtlos mit Vault CRM, und Vault CRM verwendet dieselben mobilen und Desktop-Anwendungen wie Veeva CRM. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Unternehmen von ihren aktuellen und zukünftigen Innovationen profitieren, da ein Großteil der Migration automatisiert werden kann und keine Umschulung der Endbenutzer erforderlich ist.

Die ersten Vault CRM-Kunden werden voraussichtlich im Jahr 2024 in Betrieb genommen. Die ersten Migrationen von Veeva CRM zu Vault CRM werden für das Jahr 2025 erwartet und die meisten Unternehmen werden im Zeitraum von 2026 bis 2029 migrieren. Veeva kündigte außerdem eine erweiterte Geschäftspartnerschaft mit Accenture an, um Kunden bei der Optimierung ihrer Prozesse und der Nutzung neuer Innovationen im Rahmen ihrer Migration zu Vault CRM zu unterstützen.

Vault CRM ist Teil von Veeva Commercial Cloud, einer Familie von Software, Daten und Diensten zur Förderung kommerzieller Spitzenleistungen in den Biowissenschaften. Veeva-Kunden können unter VeevaConnect.com mehr über Vault CRM und Commercial Cloud erfahren.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und betreut mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als gemeinnütziges Unternehmen ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, in denen es tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich einiger unserer neuen Lösungen und Anwendungen, die sich noch in der Entwicklung befinden oder nicht allgemein verfügbar sind. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse, die Verfügbarkeit und zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit diesen Produkten und Dienstleistungen können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, derartige Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die in unserem Formular 10-K für das am 31. Januar 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 9 und 10), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

Kontakt:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]



Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

SOURCE Veeva Systems