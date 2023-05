Veeva dévoile Vault CRM, la nouvelle génération de CRM pour les sciences de la vie

Il fournit des innovations importantes pour l'industrie, notamment un CRM Bot fonctionnant avec l'IA, un Centre de Service intégré et toutes les fonctionnalités de Veeva CRM

BARCELONE, Espagne, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le Veeva Commercial Summit, North America 2023 — Lors d'une démonstration donnant le coup d'envoi du Veeva Commercial Summit devant un public de près de 1 500 dirigeants des sciences de la vie aujourd'hui, Veeva Systems a dévoilé Vault CRM, la nouvelle génération de CRM pour les sciences de la vie. S'appuyant sur la plateforme Veeva Vault , Vault CRM offre toutes les fonctionnalités de Veeva CRM et d'importantes innovations, y compris deux nouvelles applications : Le CRM Bot et le Centre de Service.

Intégré à Vault CRM, le CRM Bot est un assistant intelligent qui améliore la productivité des équipes commerciales et médicales. L'application d'IA exploite des données d'activité CRM spécifiques au client combinées à des données Veeva Link dans une instance client privée. Le Centre de Service est une application intégrée de centre d'appels pour les ventes internes et les agents hybrides. Le Centre de Service est inclus dans Vault CRM sans frais supplémentaires et le CRM Bot est un produit sous licence séparée intégré à Vault CRM.

« Nous sommes heureux de proposer la nouvelle génération de CRM pour les sciences de la vie, a déclaré le directeur général de Veeva Peter Gassner. Vault CRM représente la plus grande innovation jamais réalisée par Veeva avec un CRM Bot alimenté par l'IA, un centre d'appels intégré et toutes les fonctionnalités de Veeva CRM. Avec des progrès importants en matière d'applications de CRM et de données, Veeva Commercial Cloud fournit à l'industrie une solution conçue pour les traitements et les modèles d'engagement complexes d'aujourd'hui. »

L'ensemble du contenu Veeva CLM et Veeva CRM Approved Email fonctionnera de façon fluide avec Vault CRM et Vault CRM utilise les mêmes applications mobiles et de bureau que Veeva CRM. Cette approche permet aux entreprises de bénéficier de leurs investissements actuels et de l'innovation future, car une grande partie de la migration peut être automatisée et aucune nouvelle formation n'est nécessaire pour les utilisateurs finaux.

Les premiers clients de Vault CRM devraient être opérationnels en 2024. Les premières migrations de Veeva CRM vers Vault CRM sont prévues en 2025 et la plupart des entreprises migreront entre 2026 et 2029. Veeva a également annoncé un partenariat commercial élargi avec Accenture pour aider les clients à optimiser leurs processus et à tirer parti de nouveautés dans le cadre de leur migration vers Vault CRM.

Vault CRM fait partie de Veeva Commercial Cloud , une famille de logiciels, de données et de services visant à promouvoir l'excellence commerciale dans les sciences de la vie. Les clients de Veeva peuvent en apprendre davantage sur Vault CRM sur VeevaConnect.com .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services, y compris certaines de nos nouvelles solutions et applications qui sont encore en cours de développement ou qui ne sont pas généralement disponibles. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels, la disponibilité et tout événement futur concernant ces produits et services pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 9 et 10), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

Contact :

Jeremy Whittaker Veeva Systems +49-695-095-5486 [email protected]



