Velis Real Estate Tech reçoit un investissement de croissance pour accélérer l'expansion internationale de sa plateforme Singu, stimuler la transformation numérique de l'immobilier et faciliter la génération de rapports sur les critères ESG

CRACOVIE, Pologne, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Velis Real Estate Tech, l'une des sociétés SaaS de PropTech qui connaît la croissance la plus rapide en Europe, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement important de la part d'un groupe d'investisseurs internationaux. En outre, l'équipe dirigeante de Velis sera renforcée par une nouvelle direction et l'introduction d'un conseil d'administration expérimenté. Cela marque une étape importante dans le parcours de Velis visant à révolutionner la numérisation du secteur immobilier.

Cet investissement permettra à Velis de se concentrer sur sa croissance à travers des secteurs stratégiques pour l'entreprise. Cela comprend l'expansion de sa présence aux États-Unis et en Europe occidentale, ainsi que l'accélération du développement et du déploiement de Singu, sa plateforme phare. Actuellement, la société fournit des solutions logicielles intégrées de gestion des installations et des accès à plus de 350 entreprises clientes dans plus de 30 pays, couvrant plus d'un milliard de pieds carrés en actifs immobiliers.

Favoriser la numérisation des biens immobiliers et la génération de rapports sur les critères ESG

À l'ère de la numérisation accélérée de l'immobilier et de l'importance croissante accordée aux rapports sur les critères ESG, Velis s'engage à offrir un service inégalé à sa clientèle mondiale. L'entreprise s'efforce d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, d'optimiser la gestion des ressources, d'élever les normes de sûreté et de sécurité, de faciliter la prise de décisions éclairées et d'aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière d'émissions et de neutralité carbone – tout cela grâce à la plateforme intégrée Singu.

« Nous sommes en voie d'améliorer et de numériser tous les aspects de la gestion des actifs immobiliers, et cela ne fait que commencer », a déclaré Adam Penkala, cofondateur de Velis. « Nous sommes ravis d'accueillir Pawel Malon et Marek Jakubow au sein de notre équipe de direction, ainsi que plusieurs actionnaires incroyables originaires du monde entier. Nous nous réjouissons de pouvoir mettre à profit leurs connaissances et leur expertise tandis que nous cherchons à continuer de faire rapidement croître l'entreprise. »

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à l'équipe de Velis, et de l'aider à réaliser sa vision consistant à devenir un leader mondial fournissant les meilleures solutions logicielles de gestion des bâtiments et des installations, ainsi que des capacités avancées de génération de rapports sur les critères ESG, à ses clients immobiliers internationaux », a annoncé Pawel Malon. « Nous croyons fermement en l'équipe, les valeurs et les produits de Velis, et nous sommes ravis de soutenir l'entreprise au cours de sa prochaine phase de croissance », a ajouté Marek Jakubow.

À propos de Velis Real Estate Tech

Velis Real Estate Tech est un fournisseur SaaS de premier plan de solutions logicielles de gestion des installations et des accès. Velis permet au secteur de l'immobilier de rationaliser ses opérations, d'améliorer son efficacité, d'augmenter la sécurité et d'accroître la valeur pour les propriétaires, les gestionnaires et les locataires. La plateforme Singu révolutionne la façon dont les propriétés sont gérées en combinant la technologie basée sur le cloud, des capteurs IoT, des rapports ESG complets, des analyses IA avancées et une infrastructure de gestion de la sécurité des bâtiments. Forte de ses succès dans plus de 30 pays, Velis est à l'avant-garde du secteur de la PropTech et ouvre la voie à la transformation numérique de l'espace immobilier.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Kacper Troć

+48 604122797

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2106810/Velis_Logo.jpg

SOURCE Velis Real Estate Tech