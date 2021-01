VELO lança Esports Racing Series em parceria com a McLaren Racing

Apresentado pelo ex-apresentador do Top Gear e apresentador de TV, Rory Reid, a VELO ESERIES de quatro etapas apresentará celebridades enfrentando sensações da internet. A série 1, lançada neste fim de semana, começa com o famoso DJ, compositor e produtor, Craig David e Supercar Blondie, a maior criadora de conteúdo automotivo do mundo.

Cada série será dividida em três episódios de conteúdo divertido e inspirador. O primeiro apresentará o talento das celebridades e YouTuber sendo testado em um bootcamp na icônica casa da McLaren em Woking, no Reino Unido. Um episódio de masterclass será realizado posteriormente, com celebridades apresentando a sua arte, incluindo Craig David e Supercar Blondie frente a frente. Os fãs de VELO participarão de eliminatórias para se juntar ao grid virtual, antes do episódio final "Derrote os seus heróis" do evento de corrida ao vivo que terá fãs disputando corridas com as celebridades.

Craig David, DJ, cantor, compositor e produtor, declarou: "esse período que passei no HQ da McLaren foi uma experiência incrível, em que eles me orientaram com treinamento de desempenho e prática de simulador de F1 - espero ter aprendido algumas habilidades importantes para participar da corrida virtual. Um enorme obrigado a todos da equipe e da VELO por me permitirem fazer parte desta série de eracing!"

Alexandra Hirschi, a Supercar Blondie, disse: "Eu adorei correr contra a lenda da música, Craig David. Isso é o que eu adoro em carros, reúne pessoas que, de outra forma, nunca se conheceriam. A Velo e a McLaren resgataram o verdadeiro prazer pelos e-sports."

A VELO ESERIES reúne os pontos de paixão da VELO, impulsionando a conscientização global da marca e conectando os fãs de automobilismo, música e entretenimento. Ela permitirá que a VELO alcance os seus consumidores adultos de nicotina de formas novas, empolgantes e envolventes, dando-lhes a oportunidade de participar e competir contra celebridades com uma série de prêmios exclusivos em disputa, incluindo macacões de corrida, luvas e consoles de jogos da marca VELO.

Paul Lageweg, novo diretor de categorias da BAT, disse: "A VELO busca criar experiências interessantes para nossos consumidores adultos de nicotina, incentivando-os a encontrar sua vantagem, e estamos dando vida a isso com o nosso novo programa VELO ESERIES. A popularidade dos jogos adultos continuou a crescer, então, estamos animados com essa tendência, adicionando uma reviravolta empolgante e divertida com alguns rostos famosos. É importante que sempre busquemos novas e criativas formas de usar nossas parcerias globais para nos conectar com nossos consumidores e encantar o público em todo o mundo."

Mark Waller, diretor comercial da McLaren Racing declarou: "A McLaren e a VELO compartilham uma paixão semelhante de colocar os fãs no centro das experiências envolventes. É ótimo começar o Ano Novo enquanto esperamos pelo início da nova temporada de Fórmula 1 com esta nova e emocionante iniciativa de e-racing. O engajamento dos fãs continua a ser mais importante do que nunca durante esses tempos, portanto, é ótimo trabalhar com nossos parceiros para desenvolver experiências fantásticas como esta."

A VELO ESERIES 1 será lançada neste fim de semana, com novos episódios indo ao ar nos próximos meses, com a conclusão sendo realizada no final de abril. Todo o conteúdo estará disponível nos canais sociais da VELO, incluindo o livestream de cada corrida virtual no canal da VELO no YouTube. A corrida de Craig David e Supercar Blondie para a série 1 será realizada às 13h (GMT) no sábado, 6 de fevereiro.

A marca VELO é líder em sachês de nicotina e faz parte de um portfólio de novos produtos de categoria que a BAT oferece aos consumidores adultos de nicotina como alternativas para os produtos de tabaco tradicionais. A empresa é parceira principal da McLaren Racing desde o início de 2019, uma parceria que tem como foco ajudar a acelerar sua transformação com os novos produtos que oferece.

Sobre a VELO: A VELO é um produto oral moderno que oferece aos fumantes e consumidores adultos de nicotina uma forma agradável e conveniente de consumir nicotina em qualquer lugar.

Disponível em uma variedade de sabores e intensidades de nicotina, o sachê de nicotina VELO proporciona uma forma alternativa de consumir nicotina. Os produtos VELO são brancos e feitos de ingredientes de alta qualidade, entre eles água, aromatizantes, adoçantes, nicotina de qualidade farmacêutica e materiais à base de plantas.

A VELO é líder de mercado na categoria de produtos orais modernos.

https://uk.velo.com/

Sobre a British American Tobacco: A BAT é uma empresa líder de bens de consumo de várias categorias com o objetivo de construir Um Amanhã Melhor, reduzindo o impacto de seus negócios na saúde, oferecendo mais opções de produtos agradáveis e menor risco para os consumidores de nicotina. A BAT encoraja aqueles que continuam a fumar a mudar completamente para alternativas cientificamente comprovadas e de risco reduzido. A ambição da BAT é ter 50 milhões de consumidores de seus produtos não-combustíveis até 2030. A BAT emprega mais de 53.000 pessoas e opera em mais de 180 países, com fábricas em 43.

Sobre a McLaren Racing: A McLaren Racing foi fundada pelo piloto de corrida Bruce McLaren, da Nova Zelândia, em 1963. A equipe participou de sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966, e desde então a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1, o 24 horas de Le Mans em sua primeira tentativa e três vezes as 500 milhas de Indianápolis. A McLaren Racing atualmente compete na Fórmula 1 globalmente e na INDYCAR nos EUA. A equipe corre no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2020 com os pilotos Lando Norris e Carlos Sainz, e participará do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021 com Lando Norris e Daniel Ricciardo. Em 2021 , a McLaren Racing irá correr na INDYCAR Series com os pilotos Pato O'Ward e Felix Rosenqvist.

FONTE VELO

