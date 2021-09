Vendas do HAVAL H6 e do HAVAL JOLION aumentam de janeiro a agosto atraindo cada vez mais atenção mundial

Especialmente na África do Sul, o HAVAL JOLION ficou no topo das vendas de varejo de pequenos SUVs no primeiro mês de seu lançamento, e a 3ª geração do HAVAL H6 manteve-se entre os três primeiros no segmento de SUVs compactos; na Arábia Saudita, o volume de vendas do HAVAL JOLION em agosto ficou entre os três primeiros lugares no segmento de mercado local. Além disso, ambos os modelos também vendem bem em várias regiões, como Rússia, Austrália e Nova Zelândia.

Sua popularidade também tornou a HAVAL uma das marcas de veículos a atrair muita atenção no mercado internacional. "O lançamento dos dois modelos permitiu que as vendas internacionais da HAVAL aumentassem em 233% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2021, ainda que a epidemia mundial continue a se espalhar e o fornecimento de chips esteja gravemente inadequado", disse Lv Wenbin, gerente técnico da HAVAL.

O avanço nas vendas da 3ª geração do HAVAL H6 e do HAVAL JOLION também recebeu grandes elogios de muitos meios de comunicação confiáveis.

Hannes Oosthuizen, conhecida repórter da Cars da África do Sul, disse que os recursos de luxo e de entretenimento informativo do HAVAL JOLION são impressionantes. Seu design geral e os recursos do produto são uma atualização que atravessa gerações.

"Durante nossos testes, todos os sistemas de segurança ativos são muito eficazes em condições diárias de tráfego", disse ele.

A Carsales, meio de comunicação profissional australiano, classificou a 3ª geração do HAVAL H6 como "o melhor carro chinês na Austrália até hoje". A Carsales acredita que a 3ª geração do HAVAL H6 é um "SUV de ponta que vale a pena comprar", com grande potência, alta segurança e ricos sistemas inteligentes de direção assistida.

Gabo Baeza, repórter da Rutamotor do Chile, também expressou suas impressões após um test drive, dizendo que a 3ª geração do HAVAL H6 faz grandes avanços em tecnologia e design inteligentes e é perfeitamente capaz de competir com marcas internacionais.

"Venho acompanhando a HAVAL desde que ela entrou no mercado chileno em 2015. A renovação contínua dos produtos me faz sentir sua enorme vitalidade. É uma marca forte porque tem produtos muito potentes", acrescentou.

O reconhecimento atual da HAVAL no mercado internacional deu à GWM mais confiança para atingir seus objetivos estratégicos para 2025.

Na conferência on-line de distribuidores estrangeiros, realizada em agosto deste ano, Meng Xiangjun, presidente rotativo da GWM, mostrou sua expectativa de vendas futuras. "Faremos o possível para vender mais de um milhão de veículos no exterior até 2025", disse ele.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1636078/HAVAL_H6_takes_the_leap_into_the_future.mp4

FONTE GWM

