Vendas nominais no varejo em agosto cresceram +11,4% ano a ano no Brasil, de acordo com o Mastercard SpendingPulse

Vendas de itens farmacêuticos, combustível, restaurantes e vestuário são destaque

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com o Mastercard SpendingPulse™, as vendas nominais no varejo brasileiro cresceram +11,4% em agosto de 2022, comparado com agosto de 2021, quando os comércios ainda estavam vivendo a fase de funcionamento com restrições determinadas pelos seus estados. O Mastercard SpendingPulse™ mede as vendas de varejo na loja e on-line* em todas as formas de pagamento.

Ao analisar o panorama geral do Brasil, todos os estados registraram crescimento de vendas nas lojas, em agosto: Norte (+6,3%), Sul (+13,3%), Centro-Oeste (+14,9%), Sudeste (+ 8,7%) e Nordeste (+21,1%).

Com a retomada ao cotidiano dos brasileiros, o número de vendas das categorias de Restaurantes (+50,0%), Artigos Farmacêuticos (+16,4%), Combustível (+10,0%) e Vestuário (+8,8%) tiveram aumento significativo em relação ao ano anterior.

Vendas no e-commerce em agosto

Embora o e-commerce brasileiro não tenha tido crescimento de forma significativa na comparação com agosto de 2021, quando comparado com agosto 2019, no ano anterior à pandemia, as vendas marcam crescimento de 118%. Os setores de destaque foram Artigos Farmacêuticos (+29,3) e Livros e Hobby (+10,5%), na comparação ano a ano.

"É bom poder ver o Brasil de volta aos hábitos de compra após todo o desafio em relação à retomada do crescimento pós-pandemia", afirma Marcelo Tangioni, presidente da Mastercard Brasil. "Também estamos confiantes quanto ao futuro do e-commerce no país, mesmo ele tendo ficado estável na comparação com agosto do ano passado", conclui o executivo.

*As vendas no comércio eletrônico são vendas de bens e serviços nas quais os compradores fazem um pedido ou o preço e os termos da venda são negociados pela Internet, em um dispositivo móvel (M-commerce), extranet, rede EDI (Electronic Data Interchange), correio eletrônico ou outro sistema online comparável. O pagamento pode ou não ser feito online.

FONTE Mastercard

