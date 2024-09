Vention et ABB collaborent pour mettre l'automatisation des cobots à la portée des PME manufacturières

La société de robotique cloud accueille ABB dans le cadre de sa plateforme d'automatisation de la fabrication.

MONTRÉAL, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Vention, la société à l'origine de la plateforme d'automatisation de la fabrication (MAP) basée sur le cloud, est fière d'annoncer sa collaboration avec ABB Robotics, confirmant la compatibilité entre la plateforme d'automatisation de la fabrication de Vention et la famille de cobots ABB GoFa™. Les clients de Vention et d'ABB bénéficieront d'une intégration fluide entre les technologies des deux sociétés, depuis la conception des cellules robotisées jusqu'à leur exploitation en usine.

Vention Logo

En tant que membre de l'écosystème Vention, ABB aura accès à un plus grand nombre de clients dans le domaine de l'automatisation du bricolage, tandis que Vention améliorera son offre grâce aux solutions robotiques d'ABB. Cette relation mutuellement bénéfique permettra aux deux entreprises d'étendre leur présence sur le marché et d'innover.

Capacités d'automatisation améliorées avec la série ABB GoFa™ CRB15000

Les robots ABB GoFa™, désormais disponibles sur la place de marché Vention, offrent aux fabricants des cobots éprouvés dont la charge utile varie entre 5 kg, 10 kg et 12 kg. Reconnus pour leur sécurité, leur facilité d'utilisation et leurs performances, les robots ABB GoFa™ sont conçus pour travailler aux côtés des humains dans diverses applications, de l'assemblage au soudage, en passant par la manutention et l'inspection.

Les robots ABB GoFa™, renforcés par la puissance de la plateforme d'automatisation de la fabrication Vention.

Les robots ABB GoFa™ sont désormais compatibles avec l'ensemble de la plateforme Vention, notamment MachineBuilder (conception), MachineLogic (programmation des robots), MachineAnalytics (surveillance des opérations & données) et Remote Support (assistance à la demande). Cette compatibilité offrira aux clients d'ABB l'une des expériences utilisateur les plus intuitives, de la conception à l'exploitation des cellules robotisées.

En outre, les robots ABB GoFa™ seront disponibles plus tard en 2025 pour la ligne d'applications innovante Rapid Series de Vention.

Déclarations de la direction :

Vention

« Nous sommes ravis d'accueillir ABB dans l'écosystème Vention. ABB et Vention collaborent depuis plusieurs années en Europe et en Amérique du Nord dans de nombreux domaines d'activité, de l'électrification à la robotique en passant par l'automatisation discrète. Cette collaboration renforce notre capacité à fournir des solutions d'automatisation démocratisées et puissantes », déclare Etienne Lacroix, fondateur et directeur général de Vention.

ABB Robotics

« Le partenariat avec Vention représente une avancée significative pour les deux entreprises. Cette collaboration associe le portefeuille avancé de cobots d'ABB à l'expertise de Vention en matière de conception et de déploiement d'applications. En fusionnant nos capacités matérielles et logicielles, nous rendons l'automatisation robotique plus accessible et plus facile à intégrer pour les entreprises de toutes tailles. Nos efforts conjoints porteront sur les principales tendances du secteur et aideront les entreprises à améliorer leurs opérations, en rendant les lieux de travail plus sûrs et plus efficaces », déclare Andrea Cassoni, responsable de la robotique collaborative chez ABB Robotics.

À propos de Vention

Vention aide certains des fabricants les plus innovants à automatiser leurs ateliers de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme numérique d'automatisation de la fabrication de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de déployer et d'exploiter des équipements automatisés directement à partir de leur navigateur Web. Basé à Montréal (Canada) et disposant d'un bureau à Berlin, Vention emploie plus de 300 personnes au service de plus de 4 000 clients sur les cinq continents et dans 25 secteurs industriels.

Pour plus d'informations, visitez vention.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

*MachineMotion, MachineLogic, MachineCloud et Vention sont des marques déposées de Vention Inc.

À propos d'ABB Robotics

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) ABB est un chef de file technologique dans le domaine de l'électrification et de l'automatisation, pour un avenir plus durable et plus économe en ressources. Les solutions de l'entreprise associent savoir-faire technique et logiciels pour optimiser la façon dont les objets sont fabriqués, déplacés, alimentés et exploités. S'appuyant sur plus de 140 ans d'excellence, les plus de 105 000 employés d'ABB s'engagent à soutenir des innovations qui accélèrent la transformation industrielle. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de robotique et d'automatisation des machines. C'est la seule entreprise à disposer d'un portefeuille complet et intégré de robots, de robots mobiles autonomes et de solutions d'automatisation des machines, conçus et orchestrés par nos logiciels créateurs de valeur. Nous aidons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, de l'automobile à l'électronique en passant par la logistique, à devenir plus résilientes, plus flexibles et plus efficaces. ABB Robotics & Discrete Automation accompagne ses clients dans la transition vers l'usine connectée et collaborative de demain. Ce secteur d'activité emploie environ 11 000 personnes sur plus de 100 sites dans environ 53 pays. go.abb/robotics

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2501182/Vention_Inc__Vention_and_ABB_collaborate_to_bring_cobot_automati.jpg