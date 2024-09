Vention und ABB arbeiten zusammen, um kleinen und mittelständischen Herstellern die Cobot-Automatisierung zu ermöglichen

Das Cloud-Robotik-Unternehmen begrüßt ABB als Teil seiner Plattform für Fertigungsautomatisierung.

MONTREAL, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Vention, das Unternehmen hinter der Cloud-basierten Manufacturing Automation Platform (MAP), ist stolz darauf, seine Zusammenarbeit mit ABB Robotics bekannt zu geben und die Kompatibilität zwischen der Vention Manufacturing Automation Platform und der ABB GoFa™ Cobot-Familie zu bestätigen. Die Kunden von Vention und ABB werden von der nahtlosen Integration der Technologien beider Unternehmen profitieren, von der Entwurfsphase der Roboterzellen bis hin zum Betrieb in der Fabrikhalle.

Als Teil des Vention-Ökosystems erhält ABB Zugang zu einer breiteren Palette von Kunden für DIY-Automatisierung, während Vention sein Angebot mit den Robotiklösungen von ABB erweitern wird. Die für beide Seiten vorteilhafte Beziehung wird die Marktreichweite und die Innovationskraft beider Unternehmen erhöhen.

Erweiterte Automatisierungsfunktionen mit der ABB GoFa™ CRB15000-Serie

Die ABB GoFa™-Roboter, die jetzt auf dem Vention-Marktplatz erhältlich sind, bieten Herstellern bewährte Cobots mit einer Nutzlast von 5 kg, 10 kg und 12 kg. Die GoFa™-Roboter von ABB sind für ihre Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Leistung bekannt. Sie sind für die Arbeit an der Seite von Menschen in verschiedenen Anwendungen konzipiert, von der Montage und dem Schweißen bis hin zur Materialhandhabung und -prüfung.

ABB GoFa™-Roboter, erweitert durch die Leistungsfähigkeit der Vention Manufacturing Automation Platform

ABB GoFa™-Roboter sind jetzt mit der gesamten Vention-Plattform kompatibel, einschließlich MachineBuilder (Design), MachineLogic (Roboterprogrammierung), MachineAnalytics (Betriebsüberwachung und -daten) und Remote Support (On-Demand-Support). Diese Kompatibilität bietet ABB-Kunden eine der intuitivsten Benutzererfahrungen, vom Entwurf bis zum Betrieb von Roboterzellen.

Darüber hinaus werden die ABB GoFa™-Roboter später im Jahr 2025 für die innovative Rapid Series-Anwendungslinie von Vention verfügbar sein.

Zitate der Führungskräfte:

Vention

„Wir freuen uns sehr, ABB im Vention-Ökosystem willkommen zu heißen. ABB und Vention können auf eine mehrjährige Zusammenarbeit in Europa und Nordamerika zurückblicken, die mehrere Geschäftsbereiche von der Elektrifizierung über die Robotik bis zur diskreten Automation umfasst. Diese Zusammenarbeit verbessert unsere Fähigkeit, demokratisierte und leistungsstarke Automatisierungslösungen bereitzustellen", so Etienne Lacroix, Gründer und Geschäftsführer von Vention.

ABB Robotics

„Die Partnerschaft mit Vention stellt für beide Unternehmen einen bedeutenden Schritt nach vorne dar. Diese Zusammenarbeit kombiniert das fortschrittliche Cobot-Portfolio von ABB mit dem Fachwissen von Vention in der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung. Durch die Verschmelzung unserer Hardware- und Softwarekapazitäten machen wir die Roboterautomatisierung für Unternehmen jeder Größe zugänglicher und einfacher zu integrieren. Unsere gemeinsamen Bemühungen werden sich mit den wichtigsten Branchentrends befassen und Unternehmen dabei helfen, ihre Betriebsabläufe zu verbessern und Arbeitsplätze sicherer und effizienter zu gestalten", so Andrea Cassoni, Leitung des Bereichs Collaborative Robotics bei ABB Robotics.

Informationen zu Vention

Vention unterstützt einige der innovativsten Hersteller dabei, ihre Produktionsbereiche in nur wenigen Tagen durch eine demokratisierte Benutzererfahrung zu automatisieren. Die digitale Plattform für Fertigungsautomatisierung von Vention ermöglicht es Kunden, automatisierte Anlagen direkt über ihren Webbrowser zu entwerfen, zu automatisieren, einzusetzen und zu betreiben. Mit Hauptsitz in Montreal, Kanada, und einer Niederlassung in Berlin betreut Vention mit seinen 300 Mitarbeitern mehr als 4.000 Kunden auf fünf Kontinenten und in 25 Fertigungsindustrien.

Für weitere Informationen besuchen Sie vention.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

*MachineMotion, MachineLogic, MachineCloud und Vention sind Marken von Vention Inc.

Informationen zu ABB Robotics

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB ist ein Technologieführer im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung und ermöglicht eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technisches Know-how und Software, um die Art und Weise zu optimieren, wie Dinge hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben werden. Aufbauend auf mehr als 140 Jahren Erfahrung engagieren sich die mehr als 105.000 Mitarbeiter von ABB für Innovationen, die den industriellen Wandel beschleunigen. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation ist einer der weltweit führenden Anbieter von Robotern und Maschinenautomation und verfügt als einziges Unternehmen über ein umfassendes und integriertes Portfolio von Robotern, autonomen mobilen Robotern und Maschinenautomationslösungen, die von unserer wertschöpfenden Software entwickelt und gesteuert werden. Wir helfen Unternehmen aller Größen und Branchen - von der Automobilbranche über die Elektronikindustrie bis hin zur Logistik - dabei, ihre Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Effizienz zu steigern. ABB Robotics & Discrete Automation unterstützt Kunden beim Übergang zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft. Der Geschäftsbereich beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter an über 100 Standorten in etwa 53 Ländern. go.abb/robotics

