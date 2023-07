Vention maintient son engagement à bâtir une plateforme sécurisée

MONTRÉAL, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Vention , l'entreprise à l'origine de la plateforme d'automatisation de la fabrication ( MAP ) basée sur le cloud, est fière d'avoir reçu la certification ISO 27001. Cette certification internationalement reconnue valide l'engagement de Vention à maintenir les normes les plus élevées en matière de gestion de la sécurité de l'information.

Vention's ISO 27001 certification Vention logo

La certification ISO 27001 signifie que Vention a satisfait aux exigences rigoureuses définies par l'Organisation internationale de normalisation en matière d'établissement, de mise en œuvre, de maintien et d'amélioration continue de son système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI). En adhérant à cette norme, Vention garantit la sécurité de sa plateforme dans l'ensemble de ses processus et ressources.

« Chez Vention, nous sommes conscients de l'importance de remédier aux lacunes en matière de sécurité afin de préserver l'intégrité du système, a déclaré Parker Smith, directeur de la cybersécurité chez Vention. L'obtention de la certification ISO 27001 valide notre engagement en matière d'évaluation externe et de processus d'examen régulier, garantissant les normes les plus élevées en matière de protection des données pour nos clients. »

Tout au long de l'élaboration et de la mise à jour de son système de gestion de la sécurité de l'information, Vention a donné la priorité à la création, aux tests et à la mise en œuvre d'un système robuste pour assurer une protection et une sécurité constantes de la plateforme. Ce système englobe tous les processus et ressources de Vention utilisés pour créer, fournir et maintenir la plateforme d'automatisation de la fabrication de Vention. Cela comprend MachineScope , MachineBuilder , MachineLogic , MachineCloud , MachinePortal , et MachineApps .

À propos de Vention

Vention accompagne certains des fabricants les plus innovants dans l'automatisation de leurs ateliers de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme d'automatisation de la fabrication en ligne de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de commander et de déployer des équipements automatisés directement depuis leur navigateur Web. Vention a son siège social à Montréal, au Canada, ainsi que des bureaux à Berlin et à Boston. La société de 360 personnes dessert plus de 3 000 clients sur les cinq continents et dans 25 industries manufacturières.

L'entreprise a reçu de nombreuses distinctions commerciales et industrielles au fil des ans. En 2022, Vention s'est vue décerner le prestigieux prix Deloitte 2022 Technology Fast 50m, en plus d'être nommée meilleure entreprise en croissance par le Report on Business Canada ainsi que meilleur endroit où travailler (pour le développement professionnel).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site vention.io ou suivez-nous sur LinkedIn .

*MachineMotion, MachineLogic, MachineCloud et Vention sont des marques déposées de Vention Inc.

Contact pour les médias :

Sophie Ducharme

[email protected]

1 800 940-3617

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2147975/Vention_Vention_remains_committed_to_building_a_secure_platform.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147976/Vention_Vention_remains_committed_to_building_a_secure_platform.jpg

SOURCE Vention Inc.