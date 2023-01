Venture Global annonce la clôture de l'émission de billets garantis de premier rang de 1 000 000 000 $ par Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Virginie, 14 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. (« Venture Global ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Venture Global Calcasieu Pass, LLC (« VGCP »), a conclu son offre billets garantis de premier rang à 6,250 % pour un montant total en principal de 1 000 000 000 $ exigibles en 2030 (les « billets »). Les billets arriveront à échéance le 15 janvier 2030.

VGCP a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour (i) rembourser à l'avance certains montants impayés en vertu des facilités de crédit existantes garanties de premier rang de VGCP (les « facilités de crédit existantes »), (ii) payer les frais de résiliation de couverture liés à ce remboursement anticipé et (iii) payer les frais et dépenses liés à l'offre. Les billets sont garantis par TransCameron Pipeline, LLC (une filiale de VGCP). Les billets sont garantis selon une base pari passu par une sûreté de premier rang dans les actifs qui garantissent les facilités de crédit existantes et les billets garantis de premier rang existants de VGCP.

Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Securities Act », c'est-à-dire la loi sur les valeurs mobilières), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'autres juridictions. Les billets ne peuvent en outre pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement en vertu de la Securities Act ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la Securities Act. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces billets. Il ne peut en outre y avoir de vente de ces titres dans tout pays où une telle offre, sollicitation ou vente de ces titres serait illégale avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières du pays en question.

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût en provenance des bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. En outre, la société est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 60 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent inclure des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits ou de conditions historiques ou actuels, ci-inclus sont des « déclarations prospectives ». Parmi les « déclarations prospectives » figurent, entre autres, les déclarations concernant la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de Venture Global, y compris l'utilisation du produit de l'offre. Venture Global estime que les attentes exprimées dans ces « déclarations prospectives » sont raisonnables, qu'elles sont intrinsèquement incertaines et qu'elles comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes indépendants de la volonté de Venture Global. De plus, les hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus ou implicites dans les « déclarations prospectives » en raison de divers facteurs. Ces « déclarations prospectives » ne s'appliquent qu'à la date à laquelle elles ont été établies et, à l'exception de ce qui est exigé par la loi, Venture Global ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les « déclarations prospectives » ni à fournir les raisons pour lesquelles les résultats réels peuvent différer, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre.

SOURCE Venture Global LNG