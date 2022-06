VENTURE GLOBAL ANNONCE LA SIGNATURE D'ACCORDS DE VENTE ET D'ACHAT DE GNL AVEC CHEVRON

« Venture Global est ravie de commencer un accord à long terme sur le gaz naturel liquéfié avec Chevron, l'une des plus grandes entreprises intégrées du secteur de l'énergie, a déclaré Mike Sabel, président directeur général de Venture Global. Il s'agit d'un ajout remarquable à notre portefeuille grandissant de clients pour notre installation de CP2. Notre approche novatrice et éprouvée pour le déploiement de trains de GNL nous permet de livrer de l'énergie à nos clients plus rapidement et à moindre coût. Alors que nous nous préparons à déployer les trains numéro 55 à 90 à CP2, nous sommes honorés que cet avantage concurrentiel ait été reconnu par Chevron. »

« Nos ententes avec Venture Global permettent à Chevron de fournir une énergie abordable, fiable et toujours plus propre pour répondre à la demande à long terme, a déclaré Colin Parfitt, vice-président de Chevron pour la partie en aval de la chaîne. Cela fait partie de la stratégie de Chevron visant à établir et renforcer les relations dans l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz naturel, de la production de gaz naturel et d'initiatives de réduction des émissions de carbone jusqu'au transport, à la commercialisation et à la livraison aux clients qui en ont le plus besoin. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût en provenance des bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. En outre, la société est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 60 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

