Venture Global annonce un accord de vente et d'achat de GNL avec ExxonMobil

ARLINGTON, Virginie, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global LNG a annoncé la signature de deux nouveaux accords de vente et d'achat (SPA) à long terme avec ExxonMobil LNG Asia Pacific (EMLAP) pour la vente de 2 millions de tonnes par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL). En vertu de ces accords, la filiale d'ExxonMobil achètera 1 MTPA de l'installation de GNL de Plaquemines (Plaquemines) ainsi que 1 MTPA de l'installation de GNL de CP2 (CP2). Il s'agit du deuxième contrat de fourniture pour le CP2, dont la construction devrait commencer en 2023. Les deux installations reproduiront la même conception innovante et réussie que celle utilisée aujourd'hui à Calcasieu Pass, où la rapidité d'exécution a permis de produire le premier GNL 29 mois seulement après la FID.