Venture Global anuncia contrato de compra e venda de GNL com a ExxonMobil

ARLINGTON, Virgínia, 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG anunciou hoje a execução de dois novos contratos de compra e venda de longo prazo (SPAs) com a ExxonMobil LNG Asia Pacific (EMLAP) para a venda de dois milhões de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL). De acordo com os contratos, a afiliada da ExxonMobil comprará um MTPA da unidade de GNL de Plaquemines (Plaquemines), bem como um MTPA da unidade de GNL CP2 (CP2). Esse é o segundo contrato de fornecimento da CP2, que terá sua construção iniciada em 2023. Ambas as instalações replicarão o mesmo projeto inovador de sucesso visto em operação hoje na Calcasieu Pass, onde a velocidade de execução resultou na produção do primeiro GNL apenas 29 meses após a decisão final de investimento.