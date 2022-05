VENTURE GLOBAL ANUNCIA DECISÃO DE INVESTIMENTO FINAL E OBTENÇÃO DE CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO PARA A PLAQUEMINES LNG

"A equipe da Venture Global tem o orgulho de anunciar a decisão final de investimento (FID) em nosso segundo projeto, a Plaquemines LNG, apenas meses após as exportações terem começado no Calcasieu Pass. Quero agradecer a nossa equipe por seus esforços incansáveis para apoiar esta conquista notável", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG . "A Plaquemines se baseará no sucesso da Calcasieu Pass, que quebrou recordes mundiais de velocidade e execução. O projeto atraiu suporte financeiro e comercial robusto, o que nos permitiu sancionar formalmente este projeto em um momento crítico para os mercados de energia. A velocidade é mais importante do que nunca e a Venture Global está posicionada de forma única para trazer rapidamente o GNL americano ao mercado para apoiar a segurança energética global e o progresso ambiental. Gostaria de agradecer a nossos clientes, credores, consultores, parceiros de construção e parceiros locais na Louisiana por sua confiança e apoio."

A Plaquemines LNG recebeu todas as licenças necessárias, incluindo autorização da FERC e autorização de exportação não FTA do Departamento de Energia dos EUA. Além disso, a empresa firmou acordos de compra e venda de 20 anos por 80% do projeto completo de 20,0 MTPA. Os clientes de fase um da Plaquemines LNG incluem PGNiG, Sinopec, CNOOC, Shell e EDF; entre os clientes de fase dois anunciados até o momento estão a ExxonMobil, PETRONAS e New Fortress Energy. O marketing está em andamento ativamente para a terceira instalação da empresa, a CP2, e já foram firmados dois acordos de compra e venda com a ExxonMobil e a New Fortress Energy para este projeto.

O grupo credor para o financiamento da construção da empresa inclui os principais bancos do mundo, abrangendo vários continentes. Os credores que forneceram financiamento no fechamento são: Bank of America, N.A., Banco Santander, S.A., Bank of China, CaixaBank, S.A., Deutsche Bank AG, New York Branch, Goldman Sachs Bank USA, Industrial and Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Landesbank Baden Württemberg, Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., MUFG Bank, Ltd., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia e Truist Bank.

O Bank of America, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley e RBC atuaram como os principais bancos para a Venture Global na transação. A Latham & Watkins LLP atuou como consultora da Venture Global, e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuou como consultora dos credores.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo capacidade de produção de mais 60 MTPA no estado de Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CSC) em cada uma de suas instalações de GNL.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1825894/PLNG.jpg

FONTE Venture Global LNG

SOURCE Venture Global LNG