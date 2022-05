VENTURE GLOBAL ANUNCIA DECISIÓN FINAL DE INVERSIÓN Y CIERRE FINANCIERO PARA PLAQUEMINES LNG

Plaquemines LNG ha recibido todos los permisos necesarios, incluida la autorización de FERC y la autorización de exportación no FTA del Departamento de Energía de EE. UU. Además, la compañía ha ejecutado Acuerdos de Compra y Venta (SPA) a 20 años para el 80 % del proyecto completo de 20,0 MTPA. Los clientes de la fase uno de Plaquemines LNG incluyen PGNiG, Sinopec, CNOOC, Shell y EDF; los clientes de la fase dos anunciados hasta la fecha incluyen ExxonMobil, PETRONAS y New Fortress Energy. La comercialización está en marcha para la tercera instalación de la compañía, CP2, y ya se han ejecutado dos SPA con ExxonMobil y New Fortress Energy para este proyecto.

El grupo de prestamistas para la financiación de la construcción de la empresa incluye los principales bancos del mundo, que abarcan varios continentes. Los prestamistas que proporcionaron financiación al cierre son: Bank of America, N.A., Banco Santander, S.A., Bank of China, CaixaBank, S.A., Deutsche Bank AG, New York Branch, Goldman Sachs Bank USA, Industrial and Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Landesbank Baden Württemberg, Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., MUFG Bank, Ltd., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia y Truist Bank.

Bank of America, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley y RBC actuaron como bancos principales de Venture Global para la transacción. Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal de Venture Global y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal de los prestamistas.

Acerca de Venture Global LNG

Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo coste de GNL de EE. UU. procedente de cuencas de gas natural de América del Norte ricas en recursos. La primera instalación de Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó a producir GNL en enero de 2022. La compañía también está construyendo o desarrollando una capacidad de producción adicional de 60 MTPA en Luisiana para proporcionar energía limpia y asequible al mundo.

La compañía está desarrollando proyectos de Captura y Secuestro de Carbono (CCS) en cada una de sus instalaciones de GNL.

