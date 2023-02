VENTURE GLOBAL ANUNCIA ELEVAÇÃO DE TELHADO BEM-SUCEDIDA PARA O PRIMEIRO TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE GNL NA PLAQUEMINES LNG

ARLINGTON, Virgínia, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global LNG anunciou a bem-sucedida elevação do teto do primeiro tanque de armazenamento de Gás Natural Liquefeito (GNL ou LNG) na unidade de exportação de Plaquemines LNG na Paróquia de Plaquemines, Luisiana. Este importante marco do projeto foi concluído antes do previsto e chega nove meses após a decisão final de investimento (Final Investment Decision - FID) do projeto.

"Gostaria de agradecer à nossa equipe e aos parceiros da CB&I pela elevação segura e bem-sucedida do primeiro tanque da Plaquemines LNG, um marco emocionante na construção de nossa segunda instalação de exportação de GNL", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG.

Este é o primeiro tanque de quatro no total para a Plaquemines LNG. Quando estiver operacional, ele será capaz de armazenar 200.000 m3 de GNL (LNG). O teto pesa 900 toneladas e tem 89,61 metros (294 pés) de diâmetro. A elevação do ar permite um acesso melhor e mais seguro, bem como um cronograma de construção mais rápido, pois o telhado pode ser erguido simultaneamente com a casca. A cúpula do tanque foi levantada em 85 minutos usando 0,3 psi de pressão embaixo do teto. Foi elevada do nível do solo ao topo da altura da parede de 39,62 metros (130 pés). Eventualmente, o tanque terá um tanque interno feito de liga de níquel de 9% e parede externa e teto externo feitos de concreto para fornecer contenção total do GNL (LGN) e fornecer o nível máximo de resiliência e segurança.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e baixo custo de GNL (LNG) dos EUA proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em Janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo capacidade de produção de mais 60 Milhões de Toneladas Por Ano (MTPA) no estado de Luisiana, para fornecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de Carbon Capture and Sequestration (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.

