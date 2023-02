Venture Global e China Gas assinam dois contratos de GNL de longo prazo de 20 anos

O acordo garante dois milhões de toneladas de fornecimento de GNL por ano

ARLINGTON, Virgínia, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global LNG e a China Gas Holdings Limited ("China Gas" ou o "Grupo"; código de ações: 384), operadora líder de gás natural na China, anunciou que a subsidiária integral China Gas HongdaHongda Energy Trading Co., LTD ("China Gas Hongda") e a Venture Global LNG ("Venture Global") assinaram dois contratos de compra e venda (SPA) de GNL de 20 anos.

Nos termos do acordo, a China Gas comprará 1 milhão de toneladas por ano (MTPA) de GNL em regime livre a bordo (FOB) da Plaquemines LNG e outro 1 MTPA da instalação de exportação CP2 LNG, ambas em Louisiana.

O Sr. Liu Minghui, diretor e presidente da China Gas Holdings Co. Ltd., disse: "Como um importante participante no mercado de energia da China, estamos comprometidos em fornecer GNL confiável e de baixo carbono aos clientes chineses. Esses dois SPAs aumentam o volume adicional de nosso portfólio de GNL e fortalecem a capacidade de fornecimento da China Gas. Esperamos trabalhar com a Venture Global nos próximos anos para ajudar à reduzir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa".

Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG, disse: "A Venture Global tem o prazer de receber a China Gas como cliente na Plaquemines e na CP2. Por meio de execução e inovação incessantes, nossa empresa continuará a trazer nova capacidade tão necessária para o mercado global de GNL, apoiando a segurança energética e o progresso ambiental, tanto na Ásia quanto na Europa. É importante ressaltar que o GNL de baixo custo fornecido à região acelerará a mudança de combustível e reduzirá as emissões de carbono, contribuindo significativamente para a China e para as metas climáticas existentes do mundo".

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e baixo custo de GNL dos EUA proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo capacidade de produção de mais 60 MTPA no estado de Louisiana para fornecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de Captura e Sequestro de Carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a China Gas

A China Gas Holdings Limited ("China Gas", HKEX: 00384) é uma das maiores fornecedoras de energia e prestadoras de serviços integrados e transregionais da China. Com foco na China, ela se dedica principalmente ao investimento, construção e operação de gasodutos municipais e distritais, terminais de gás, instalações de armazenamento e transporte e sistemas de logística, fornecendo gás natural e GLP para usuários residenciais, industriais e comerciais. O Grupo também constrói e opera postos de abastecimento de GNV/GNL enquanto desenvolve e aplica tecnologias de gás natural e GLP. Além disso, ela aproveitou sua extensa base de usuários de gás para formar um portfólio abrangente de negócios de serviços de valor agregado, aquecimento urbano, novas energias, distribuição e vendas de eletricidade e estações de carregamento.

