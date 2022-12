VENTURE GLOBAL E INPEX ANUNCIAM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GNL

ARLINGTON, Virginia, 27 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG e a INPEX CORPORATION (INPEX) anunciaram hoje a execução de um contrato de compra e venda (SPA) de longo prazo para a compra de um milhão de toneladas por ano (1MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) por 20 anos. Nos termos do acordo, a INPEX Energy Trading Singapore Pte. Ltd. (IETS), uma subsidiária da INPEX com sede em Singapura, comprará 1MTPA de GNL da CP2 LNG, o terceiro projeto da Venture Global, cuja construção deverá começar em 2023. A INPEX une-se a outros clientes da CP2 GNL, incluindo a ExxonMobil, a Chevron, a EnBW e a New Fortress Energy.

"A Venture Global tem o prazer de receber a INPEX, a maior empresa de exploração e produção de gás do Japão, como cliente da CP2 e de expandir nossa base de clientes na Ásia", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. "É uma honra para nós oferecer segurança no abastecimento de GNL a este importante mercado e esperamos apoiar a INPEX no fornecimento de nossa competitiva energia de baixo carbono para a região."

"Este acordo permitirá que o INPEX Group obtenha GNL dos Estados Unidos no longo prazo, amplie sua capacidade de fornecimento de GNL e diversifique suas fontes de abastecimento para contribuir ainda mais para o fornecimento estável de energia", disse Hiroshi Kato, CEO e vice-presidente sênior de marketing global de energia da INPEX.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo capacidade de produção de mais 60 MTPA no estado de Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CSC) em cada uma de suas instalações de GNL.

Para mais informações, acesse https://www.venturegloballng.com

Sobre a INPEX

A INPEX CORPORATION é a maior empresa de exploração e produção (E&P) do Japão e atualmente está envolvida em projetos em vários continentes, inclusive como operadora no projeto Ichthys LNG na Austrália. Ao tornar seus negócios de petróleo e gás mais limpos, além de ampliar suas cinco áreas de negócios de zero emissões líquidas de carbono, a INPEX tem como objetivo proporcionar um fornecimento estável de fontes de energia diversificadas e limpas de petróleo, gás natural, hidrogênio e energias renováveis como pioneira na transformação energética.

Para mais informações, acesse https://www.inpex.co.jp/english/index.html

FONTE Venture Global LNG

SOURCE Venture Global LNG