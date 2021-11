Venture Global et Sinopec annoncent des accords historiques de vente et d'achat de GNL

« Venture Global est fier de conclure ce nouveau et passionnant partenariat à long terme avec Sinopec, et de devenir bientôt le plus grand exportateur de GNL américain vers la Chine », a déclaré Mike Sabel, Directeur général de Venture Global LNG . « L'annonce d'aujourd'hui va accélérer nos efforts combinés pour réduire les émissions de carbone et fournir un approvisionnement énergétique à faible coût, fiable et sûr à la Chine. Depuis le premier jour, Venture Global s'est donné pour mission de favoriser le changement de combustible dans le monde entier, du charbon au gaz naturel, et nous sommes ravis d'équiper Sinopec d'un important approvisionnement en GNL américain pour y parvenir et aider la Chine dans sa transition énergétique. »

« Sinopec a poursuivi un développement à faible émission de carbone, vert, sûr, responsable et durable, en recherchant une croissance de haute qualité de son activité de gaz naturel », a déclaré Ma Yongsheng, Président de Sinopec Corp. « Nous nous engageons à renforcer la capacité à fournir une énergie propre et à répondre à l'aspiration des gens à une vie meilleure. La signature de ce SPA de GNL reflète la mission commune de Sinopec et de Venture Global dans la promotion de la transition énergétique mondiale et revêt une importance pour atteindre le pic d'émissions de carbone et les objectifs de neutralité. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur de GNL américain à long terme et à faible coût qui s'approvisionnera dans les bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources. Venture Global construit ou développe actuellement plusieurs installations d'exportation en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au monde entier.

À propos de Sinopec

China Petroleum & Chemical Corporation (ci-après dénommée « Sinopec Corp. ») est une société cotée sur les places boursières chinoises et internationales, qui mène des activités intégrées en amont, en milieu et en aval de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. Son actionnaire de contrôle, China Petrochemical Corporation (« Sinopec Group »), est le plus grand raffineur de pétrole et la deuxième plus grande entreprise chimique au monde et figure depuis plusieurs années parmi les cinq premières entreprises du classement Fortune 500. Grâce à ses 30 000 stations-service, Sinopec touche 20 millions de clients chaque jour.

