Venture Global gibt LNG-Verkaufs- und Kaufvertrag mit ExxonMobil bekannt

„Venture Global fühlt sich sehr geehrt, dass sich ExxonMobil für eine Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen bei unseren beiden nächsten Projekten, Plaquemines und CP2, entschieden hat", so Mike Sabel, CEO von Venture Global LNG. „Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich LNG ist die Unterstützung von Venture Global durch ExxonMobil ein entscheidender Moment für unsere gemeinsamen Teams und den gesamten LNG-Markt. Venture Global freut sich auf eine langjährige Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen, um die Welt mit kohlenstoffärmerer Energie zu versorgen."

„LNG spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Emissionen aus den Industriesektoren zu reduzieren", erklärte Peter Clarke, Senior Vice President für LNG bei der ExxonMobil Upstream Company. „Da wir das LNG-Portfolio von ExxonMobil weiter ausbauen und unsere Pläne zur zuverlässigen Lieferung von Erdgas von der US-Golfküste an die globalen Märkte vorantreiben, freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Venture Global."

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgaslagerstätten stammt. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Darüber hinaus baut oder entwickelt das Unternehmen weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur CO2-Abscheidung und -absorption (CCS).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814528/Venture_Global_LNG_Aerial_View.jpg

SOURCE Venture Global LNG