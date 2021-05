Venture Global lance un projet de captage et de stockage du carbone

ARLINGTON, Va., 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG a annoncé aujourd'hui son intention de piéger et de stocker le carbone dans ses installations de GNL de Calcasieu Pass et de Plaquemines. Après avoir réalisé une analyse technique et géotechnique complète, l'entreprise lance, sous réserve uniquement des approbations réglementaires, un projet de captage et de stockage du carbone (CSC) prêt à démarrer. Le projet consiste à comprimer le CO2 sur ses sites, puis à le transporter et à l'injecter en profondeur dans des aquifères salins souterrains où il sera stocké de façon permanente.

Dans le cadre de cette entreprise, Venture Global captera et stockera environ 500 000 tonnes de carbone par an sur ses sites de liquéfaction de Calcasieu Pass et de Plaquemines. De plus, la société prévoit d'utiliser une infrastructure similaire pour piéger et stocker 500 000 tonnes de carbone par an sur son site de GNL de CP2, une fois les autorisations obtenues. Au total, Venture Global prévoit de stocker 1 million de tonnes de carbone par an, soit l'équivalent de près de 200 000 véhicules retirés de la circulation chaque année pendant 20 ans. Le déploiement réussi de la technologie de piégeage et de stockage du carbone à Calcasieu Pass serait le premier du genre pour une installation existante de GNL aux États-Unis.

« Qu'il s'agisse de diminuer le coût du GNL ou de réduire son empreinte carbone, Venture Global continue de s'acquitter de sa mission qui consiste à innover constamment afin d'offrir le meilleur produit possible à ses clients, a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. Grâce à ce projet historique de piégeage et de stockage du carbone, nous nous appuierons sur notre technologie de pointe existante pour mettre au point du GNL encore plus propre dans nos installations afin de remplacer le charbon partout dans le monde. Notre situation en Louisiane nous place dans une position unique qui nous permet d'être les pionniers dans le déploiement de cette technologie en raison de la géologie qui peut supporter l'injection et le stockage du CO2 à l'échelle industrielle. Grâce au leadership continu du gouverneur John Bel Edwards, la Louisiane deviendra la plaque tournante nationale des technologies énergétiques innovantes pour relever les défis climatiques, et Venture Global est fière de s'associer à lui dans ces efforts. »

« Je suis heureux d'apprendre que Venture Global LNG a identifié d'importantes possibilités de piégeage et de stockage du CO2 en Louisiane, a déclaré le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards. La Louisiane est bien placée en matière d'infrastructure, d'industrie, de géologie et de politique pour jouer un rôle de premier plan dans le contrôle et la réduction des émissions de carbone dans l'atmosphère grâce à des initiatives de piégeage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS). La Louisiane reconnaît pleinement que notre pays en est aux premières étapes d'une transition profonde dans son bouquet énergétique, et je suis déterminé à soutenir les investissements du secteur privé qui s'attaquent aux émissions de gaz à effet de serre de façon importante et durable dans notre État. Il est clair que Venture Global LNG est un partenaire précieux sur ce nouveau secteur du captage de carbone. »

« Nous savons déjà que la géologie et l'industrie de la Louisiane sont prêtes à devenir une plaque tournante importante pour la croissance de nouveaux débouchés économiques grâce à la gestion du carbone. Nous voyons maintenant ce que nous devons faire pour franchir la prochaine étape afin de devenir un leader national dans ce domaine, à savoir des projets concrets comme la proposition de CSC de Venture Global LNG, a déclaré Tom Harris, secrétaire d'État aux ressources naturelles de la Louisiane. Cet État est idéalement placé pour bénéficier de la croissance d'une industrie de gestion du carbone. L'expérience et la technologie déjà présentes ici serviront aux entreprises qui cherchent à développer nos atouts, au bénéfice de la population de l'État, de son environnement et des entreprises qui choisissent de faire des affaires ici. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur américain de GNL à long terme et à faible coût provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. Il est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 50 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.venturegloballng.com.

