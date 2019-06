Venture Global LNG angaria $675 milhões de capital adicional

ARLINGTON, Virginia, 27 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. anuncia que angariou $675 milhões de capital adicional proveniente de investidores institucionais de classe internacional. O capital será usado primariamente para o desenvolvimento suplementar do projeto da empresa envolvendo a exportação de GNL da Plaquemines no total de 20 milhões de toneladas por ano (MTPA) na freguesia de Plaquemines, em Louisiana. Além do capital no valor de $855 milhões angariado previamente na Venture Global LNG e o compromisso de equity da Stonepeak Infrastructure Partners a nível de projeto no valor de $1,3 bilhão para o projeto de GNL na usina de Calcasieu Pass, a Venture Global LNG levantou atualmente o capital comprometido de acima de $2,8 bilhões em apoio à construção de suas instalações de exportação de GNL.

Mike Sabel e Bob Pender, co-CEOs, afirmaram conjuntamente: "Com a expansão de nosso contrato de compra e venda (SPA) de GNL da Plaquemines efetuado com a PGNiG para 2,5 milhões de MTPA, e em antecipação da comercialização adicional no futuro próximo, estamos entusiasmados por acrescentar recursos novos e importantes ao nos prepararmos para o começo dos primeiros trabalhos na Plaquemines ainda esse ano."

A usina de Plaquemines, com a capacidade de 20 MTPA, empregará uma solução de processo abrangente da Baker Hughes, uma companhia da GE (BHGE) que utiliza trens de liquefação modulares, de média escala, produzidos na fábrica e altamente eficientes em uma configuração idêntica ao projeto de GNL da usina de Calcasieu Pass, atualmente em construção na freguesia de Cameron, em Louisiana. A ordem final da Comissão Federal Reguladora de Energia Elétrica dos EUA (Federal Energy Regulatory Commission - FERC) para o GNL da Plaquemines está presentemente programada para ser emitida até 1º de agosto de 2019.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma fornecedora de GNL de longo prazo e a baixo custo disponibilizado das reservas ricas de gás natural da América do Norte. O sistema do processo de liquefação da Venture Global LNG utiliza um conjunto de produtos altamente eficientes e confiáveis fornecidos pela BHGE. A empresa iniciou a construção da usina de Venture Global Calcasieu Pass com a capacidade de 10 MTPA na intersecção do Canal Calcasieu Ship e do Golfo do México, e está construindo a usina de Venture Global Plaquemines LNG com a capacidade de 20 MTPA localizada em uma área a 50 km ao sul de Nova Orleans no rio Mississippi, e a usina Venture Global Delta LNG com a capacidade de 20 MTPA, também no rio Mississippi, ao sul de Nova Orleans. A Venture Global angariou um capital comprometido até a corrente data no total de aproximadamente $2,83 bilhões em apoio ao desenvolvimento de seus projetos. Para mais informações acesse www.venturegloballng.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

FONTE Venture Global LNG

Related Links

www.venturegloballng.com



SOURCE Venture Global LNG