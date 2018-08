Venture Global LNG anuncia financiamiento adicional con colocaciones privadas por US$ 160 millones: el total agregado del financiamiento llega a US$ 630 millones

ARLINGTON, Virginia, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. anuncia que ha obtenido capital privado adicional de grandes inversores institucionales por aproximadamente US$ 160 millones. La compañía ha recaudado un total de US$ 630 millones para apoyar el desarrollo de sus proyectos.

Los fondos de la transacción financiarán el desarrollo continuo de las actividades de Venture Global LNG para sus propuestas de instalaciones de exportación de GNL en Luisiana. La compañía está desarrollando tanto las instalaciones de Calcasieu Pass de 10 millones de toneladas anuales en el Golfo de México como las instalaciones de Plaquemines LNG de 20 millones de toneladas anuales en el río Misisipi usando una tecnología de licuefacción de escala media sumamente eficiente suministrada por su socio estratégico GE Oil & Gas, LLC, parte de Baker Hughes, una compañía de GE (BHGE).

El codirector ejecutivo de la compañía, Mike Sabel, comentó respecto de la obtención de capital: "Tanto los inversores nuevos como los ya existentes reconocen la calidad de nuestra ejecución, pues seguimos firmando acuerdos vinculantes a 20 años para la compra de GNL de nuestros proyectos Calcasieu Pass y Plaquemines. Nuestra creciente lista de socios de categoría mundial --que incluye, entre otros, a Shell, BP, Edison S.p.A., Galp y PGNiG-- puede tener confianza en nuestra capacidad para entregar el GNL de más bajo costo de América del Norte".

El codirector ejecutivo Bob Pender agregó: "Tras la recepción del Borrador de Declaración de Impacto Ambiental para nuestro proyecto Calcasieu Pass en junio, nos estamos preparando para la autorización FERC y el comienzo de la construcción a principios de 2019. El dinamismo de los contratos para nuestro proyecto Plaquemines continúa en aumento y esperamos anunciar otros hitos en un futuro próximo".

Acerca de Venture Global LNG

Venture Global LNG es un proveedor a largo plazo de GNL de bajo costo procedente de depósitos de gas natural norteamericanos ricos en recursos. El sistema de procesamiento de licuefacción de Venture Global LNG utilizará un conjunto de productos muy eficientes y confiables provistos por GE Oil & Gas, LLC, parte de Baker Hughes, una compañía de GE (BHGE). Venture Global LNG está desarrollando tanto sus instalaciones de Calcasieu Pass de 10 millones de toneladas anuales (en un emplazamiento de aproximadamente 400 hectáreas ubicado en la intersección del canal navegable Calcasieu y el Golfo de México) como sus instalaciones de Plaquemines LNG de 20 millones de toneladas anuales (en un emplazamiento de unas 250 hectáreas en Plaquemines Parish, Luisiana, aproximadamente a 50 km al sur de Nueva Orleans en el río Misisipi). Venture Global ha recaudado hasta la fecha un capital de US$ 630 millones para apoyar el desarrollo de sus proyectos. Hay más información en www.venturegloballng.com.

