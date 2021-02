Venture Global LNG cierra un préstamo a plazo de USD 500 millones con bancos líderes a nivel mundial

ARLINGTON, Virginia, 11 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. anunció hoy que ha cerrado un préstamo a plazo de USD 500 millones con JPMorgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc, Mizuho Bank, Ltd., y Bank of America N.A. Los ingresos se utilizarán para financiar actividades de construcción previo a la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) en el proyecto de exportación Plaquemines LNG de la empresa, así como para fines corporativos generales. La transacción se aumentó de USD 400 millones a USD 500 millones en función de un fuerte interés de parte de las entidades crediticias.

El director ejecutivo, Mike Sabel, afirmó: "Nos enorgullece seguir asociándonos con este grupo de bancos líderes, que financian nuestra planta de exportación Calcasieu Pass LNG, a medida que avanzamos hacia la inauguración de la construcción completa en Plaquemines LNG en 2021. Replicando la exitosa estrategia en la que fuimos pioneros y por medio de la misma estructura, seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso de ofrecer el GNL (gas natural licuado) de menor costo al mercado global y satisfacer la creciente demanda mundial de energía limpia y confiable."

El proyecto Plaquemines LNG de Venture Global ha contratado 3,5 MTPA de la primera fase de 10 MTPA de la instalación bajo acuerdos vinculantes de compensación de 20 años y recibió la autorización de exportación del DOE y la aprobación final de la FERC.

JPMorgan y Morgan Stanley fueron los principales organizadores de la transacción, mientras que Bank of America y Mizuho participaron como entidades crediticias. Davis Polk & Wardwell LLP y Simpson Thatcher & Bartlett LLP se desempeñaron como asesores de prestatario y prestamista, respectivamente.

Acerca de Venture Global LNG

Venture Global LNG es un proveedor a largo plazo y de bajo costo de GNL de los Estados Unidos que se abastece de los ricos recursos de las cuencas de gas natural de Norteamérica. En la actualidad, la compañía está construyendo o desarrollando una capacidad de producción de 50 MTPA en Luisiana para proveer energía limpia y asequible para el mundo. Puede encontrar más información en www.venturegloballng.com.

