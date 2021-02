Venture Global LNG fecha empréstimo a prazo de $500 milhões com bancos globais líderes

ARLINGTON, Virgínia, 11 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. anunciou hoje que fechou um empréstimo de $500 milhões junto aos bancos JPMorgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc, Mizuho Bank, Ltd. e Bank of America N.A. Os recursos serão usados para financiar a pré-Decisão Final de Investimento (DFI) das atividades de construção do projeto de exportação de gás natural da empresa, Plaquemines LNG, bem como para fins corporativos em geral. A transação foi ampliada de 400 milhões de dólares para 500 milhões de dólares com base em fortes juros do credor.

O CEO Mike Sabel declarou: "Estamos orgulhosos por continuar a fazer parceria com este grupo de bancos líderes, todos eles credores de nossa unidade de exportação de GNL Calcasieu Pass, à medida que avançamos para o lançamento de toda a construção na Plaquemines LNG em 2021. Replicando a estratégia de sucesso que criamos e utilizando a mesma configuração, continuaremos a cumprir nosso compromisso de oferecer ao mercado global o menor custo de GNL e suprir a crescente demanda mundial por energia limpa e confiável."

O projeto Plaquemines LNG da Venture Global contratou 3,5 MTPA das 10 MTPA da primeira fase da unidade sob acordos vinculativos de 20 anos e recebeu tanto a autorização de exportação de DOE quanto a aprovação final da FERC.

O JPMorgan e o Morgan Stanley serviram como líderes conjuntos na transação, e o Bank of America e o Mizuho participaram como credores. Davis Polk & Wardwell LLP e Simpson Thatcher & Bartlett LLP serviram como consultores do tomador e dos credores, respectivamente.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito de petróleo extraído de bacias norte-americanas ricas em recursos de gás natural. Atualmente, a empresa está construindo ou desenvolvendo uma instalação de produção de mais de 50 MTPA na Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo. Informações adicionais podem ser encontradas em www.venturegloballng.com.

