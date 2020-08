Venture Global LNG declara que o furacão Laura causou danos mínimos a Calcasieu Pass, instalações de GNL

ARLINGTON, Virgínia, 28 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. tem a satisfação de anunciar que suas instalações Calcasieu Pass de GNL, em construção em Cameron, Louisiana, sofreram danos mínimos com a passagem do furacão Laura, que chegou à Louisiana nas primeiras horas desta manhã e passou diretamente sobre o local do projeto. Uma visita de inspeção à maioria das áreas do local após a tempestade confirmou que o robusto sistema de proteção contra tempestades do projeto, que inclui um muro perimetral e um sistema de bombeamento de águas pluviais, funcionou conforme planejado. O mais importante é que todos os funcionários da empresa e pessoal contratado estão em segurança.

A Venture Global está trabalhando com a Kiewit Louisiana Co., sua empreiteira responsável pelos serviços de engenharia, compras e construção, para restaurar de forma rápida e segura o acesso ao local do projeto e às instalações de apoio, restaurar os serviços de utilidade pública em Cameron e no local do projeto e permitir o retorno gradual do pessoal da Venture Global e a retomada das atividades.

Bob Pender e Mike Sabel declararam conjuntamente: "Estamos aliviados por termos tido um impacto mínimo nas instalações Calcasieu Pass de GNL, mas sabemos que essa tempestade poderosa e histórica causou danos significativos nas comunidades vizinhas de Cameron e Lake Charles. Nos próximos dias e semanas, vamos nos comunicar com as partes envolvidas locais para avaliar como podemos contribuir para a recuperação da comunidade".

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma fornecedora de GNL de baixo custo, a longo prazo, extraído de bacias de gás natural norte-americanas, ricas em recursos, e está atualmente construindo ou desenvolvendo uma capacidade de produção de 50 MTPA em Louisiana. As instalações da Venture Global Calcasieu Pass têm capacidade de 10 MTPA e estão sendo construídas na interseção do Canal de Navegação de Calcasieu e o Golfo do México. A construção das instalações da Venture Global Plaquemines LNG, com capacidade de 20 MTPA, deverá começar este ano, ao sul de Nova Orleans, no rio Mississipi. Em local adjacente à Plaquemines, a Venture Global LNG está desenvolvendo também as instalações da Venture Global Delta LNG, com capacidade de 20 MTPA. Para mais informações, acesse www.venturegloballng.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

FONTE Venture Global LNG

Related Links

www.venturegloballng.com



SOURCE Venture Global LNG