Venture Global LNG gibt die Anstellung von Brian Cothran als Chief Operating Officer bekannt

ARLINGTON, Virginia, 14, September 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. gibt bekannt, dass Brian Cothran als Chief Operating Officer in das Unternehmen eingetreten ist.

Herr Cothran ist ein erfahrener Unternehmensleiter mit über zwei Jahrzehnten operativer und strategischer Erfahrung in den Branchen Öl & Gas und Stromerzeugung. Bevor er zu Venture Global kam, war Herr Cothran nach seiner Fusion mit GE Oil & Gas mehr als 20 Jahre bei General Electric und Baker Hughes tätig. Während dieser Zeit hatte er verschiedene leitende und allgemeine Managementfunktionen in den USA und im Ausland inne, darunter die Leitung des Energiedienstleistungsgeschäfts von GE in Osteuropa und Russland, des Vizepräsidenten für den globalen Vertrieb von Baker Hughes und des Präsidenten von GE Oil & Gas Nordamerika. Zuletzt war Herr Cothran Chief Executive Officer der Flexitallic Group, einem globalen Marktführer bei der Herstellung und Lieferung von statischen Dichtungslösungen.

Mike Sabel und Bob Pender, Co-Vorstandsvorsitzender von Venture Global LNG, erklärten gemeinsam: "Wir freuen uns, dass Brian dem Venture Global-Team beitritt. Wir kennen und arbeiten, seit vielen Jahren mit Brian im Rahmen unserer wichtigen Beziehung zu GE Oil & Gas und Baker Hughes zusammen. Brian ist ein bewährter Marktführer mit ausgeprägten operativen Fähigkeiten, Geschäftsvisionen und der Fähigkeit, Teams zusammenzubringen. Wir sind zuversichtlich, dass er die ersten Schritte unternehmen und eine wichtige Ergänzung unseres Teams sein wird, wenn wir unser kostengünstiges LNG-Geschäft weiter ausbauen. "

Brian Cothran fügte hinzu: "Die Strategie von Venture Global, das Design der nächsten Generation und das äußerst erfahrene Team gestalten die LNG-Branche neu. Ich freue mich sehr, zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Branche in das Unternehmen einzusteigen und freue mich darauf, zu den marktführenden Auswirkungen beizutragen, die Venture Global erzielt. "

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger, kostengünstiger LNG-Anbieter, der aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken geliefert wird. Derzeit werden in Louisiana 50 MTPA Produktionskapazität gebaut oder entwickelt. Die 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass-Anlage befindet sich an der Kreuzung des Calcasieu Ship Channel und des Golfs von Mexiko im Bau. Die 20 MTPA Venture Global Plaquemines LNG-Anlage wird voraussichtlich in diesem Jahr mit dem Bau beginnen und befindet sich südlich von New Orleans am Fluss Mississippi . Venture Global LNG entwickelt außerdem die 20 MTPA Venture Global Delta LNG-Anlage neben Plaquemines. Weiteres findet man unter www.venturegloballng.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

SOURCE Venture Global LNG, Inc.