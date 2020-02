Venture Global Plaquemines LNG e EDF celebram contrato de compra e venda de GNL por 1 MTPA

ARLINGTON, Virgínia, 25 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. anuncia que a Venture Global Plaquemines LNG, LLC e a Electricité de France, S.A. (EDF) firmaram um contrato de compra e venda (SPA na sigla em inglês) de 20 anos para o fornecimento de um milhão de toneladas por ano (MTPA) das instalações de exportação de Plaquemines LNG em Plaquemines Parish, Louisiana.

Nos termos deste contrato, a EDF comprará GNL na modalidade free on board (FOB) por um período de 20 anos a partir da data de operação comercial da instalação de exportação de Venture Global Plaquemines LNG.

As instalações da 20 MTPA Plaquemines utilizam uma configuração idêntica ao projeto Calcasieu Pass LNG da empresa, atualmente em construção em Cameron Parish, Louisiana. A Plaquemines LNG já havia vendido 2,5 MTPA em um SPA de 20 anos para a PGNiG. O projeto recebeu suas autorizações finais da Comissão Federal de Regulamentação de Energia dos EUA (FERC) e do Departamento de Energia dos EUA (DOE).

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é fornecedora de GNL a longo prazo e de baixo custo, retirado das bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos e está em construção ou em desenvolvimento com 50 MTPA de capacidade de produção na Louisiana. As instalações da 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass estão em construção na interseção do Calcasieu Ship Channel e no Golfo do México. A instalação de 20 MTPA Venture Global Plaquemines LNG deverá começar a construção este ano e está localizada ao sul de Nova Orleans, no rio Mississippi. A Venture Global LNG também está desenvolvendo a instalação de 20 MTPA Venture Global Delta LNG, adjacente a Plaquemines. Mais informações podem ser encontradas em www.venturegloballng.com.

