Venture Global Plaquemines LNG y EDF celebran acuerdo de compraventa de GNL por 1 MTPA

ARLINGTON, Virginia, 25 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. anuncia que Venture Global Plaquemines LNG, LLC y Électricité de France, S.A. (EDF) han celebrado un acuerdo de compraventa (AC) a 20 años para la provisión de un millón de toneladas por año (MTPA) de las instalaciones de exportación de Plaquemines LNG, en Plaquemines Parish, Luisiana.

En virtud de este acuerdo, EDF comprará gas natural licuado (GNL), según condición FOB, para un período de 20 años a partir de la fecha de operación comercial de la planta de exportación de Venture Global Plaquemines LNG.

La planta de Plaquemines de 20 MTPA utiliza una configuración idéntica al proyecto Calcasieu Pass de GNL de la compañía, que actualmente se está construyendo en Cameron Parish, Louisiana. Plaquemines LNG ha vendido previamente 2,5 MPA en virtud de un acuerdo de compraventa a veinte años a PGNiG. El proyecto ha recibido las autorizaciones finales de la Comisión Federal Reguladora de Energía de EE. UU. (U.S. Federal Energy Regulatory Commission, FERC) y del Departamento de Energía de EE. UU. (U.S. Department of Energy, DOE).

Acerca de Venture Global LNG

Venture Global LNG es un proveedor a largo plazo y de bajo costo de GNL que se proveerá desde las cuencas de gas natural de América del Norte, ricas en recursos. Está construyendo o desarrollando capacidad de producción de 50 MTPA en Luisiana. La planta Venture Global Calcasieu Pass de 10 MTPA está en construcción en la intersección del canal navegable Calcasieu y del golfo de México. Se estima que la planta de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines LNG comenzará a ser construida este año, ubicada al sur de Nueva Orleans sobre el río Misisipi. Venture Global LNG también está desarrollando la planta de GNL Venture Global Delta de 20 MTPA, junto a Plaquemines. En este enlace, podrá encontrar más información www.venturegloballng.com.

