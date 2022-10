Venture Global und EnBW geben Erweiterung der LNG-Partnerschaft bekannt

ARLINGTON, Virginia, und STUTTGART, Deutschland, 7. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG und EnBW gaben heute die Erweiterung ihrer bestehenden LNG-Partnerschaft auf 2 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) bekannt. Im Rahmen der im Juni 2022 unterzeichneten 20-jährigen Verkaufs- und Kaufverträge (SPAs) hat die EnBW ihre langfristige LNG-Abnahmemenge von Venture Global um zusätzliche 0,5 MTPA von Plaquemines und CP2 erhöht.

„Venture Global freut sich, ein wachsender strategischer Partner für Deutschland und die EnBW zu sein, die sowohl für Plaquemines als auch CP2 zu den Stammkunden zählt", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. „Die deutsche Regierung hat rasche Maßnahmen ergriffen, um die Energiekrise anzugehen, und wir fühlen uns geehrt, ihre Bemühungen zu unterstützen, indem wir die Sicherheit der US-amerikanischen LNG-Versorgung bereitstellen. Unser Unternehmen hat die nächste Generation von LNG-Anlagen mit einem sicheren und kostengünstigen Modell entwickelt, das es uns ermöglicht, dringend benötigte Lieferungen schneller als je zuvor auf den globalen Markt zu bringen. Unsere Anlagen an der Golfküste verfügen über kritische, erstklassige europäische Ausrüstung, einschließlich Verflüssigungsmodule, Getriebe, Dampfturbinen und vieles mehr, was unzählige Arbeitsplätze auf dem ganzen Kontinent sichert."

„Um die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern und die Diversifizierung und Versorgungssicherheit zu stärken, unterstützt die EnBW die deutsche Regierung, indem sie den Zugang zu LNG-Lieferungen erweitert. Aus diesem Grund haben wir unser Beschaffungsvolumen bei Venture Global erhöht", erklärte Georg Stamatelopoulos, Chief Operating Officer Generation & Trading bei EnBW. „Mit Hilfe von LNG können wir die Gasversorgung Deutschlands sichern, um die Energiewende zu ermöglichen, ohne dabei unsere Klimaneutralitätsziele aus den Augen zu verlieren.

Über Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken bezogen wird. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Das Unternehmen baut oder entwickelt außerdem weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um der Welt saubere und erschwingliche Energie zu liefern. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS).

Über EnBW

Mit über 26.000 Mitarbeitern ist EnBW eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa. Das Unternehmen beliefert rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser sowie mit Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Infrastruktur und Energie. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein Eckpfeiler der Wachstumsstrategie und ein Schwerpunkt der Investitionen. Die EnBW wird bis 2025 rund 4 Milliarden Euro in die weitere Expansion von Wind- und Solarenergie investieren.

Bis Ende 2025 soll mehr als die Hälfte des Erzeugungsportfolios aus erneuerbaren Energien bestehen. Dies hat bereits eine spürbare Auswirkung auf die Reduzierung der CO 2 -Emissionen, die die EnBW bis 2030 halbieren will. Die EnBW strebt bis 2035 Klimaneutralität an.

