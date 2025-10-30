VentureMed Group conclut un financement de série C de 28 millions de dollars afin d'accélérer l'adoption commerciale et d'élargir les indications du système FLEX VPTM

MINNEAPOLIS, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- VentureMed Group, Inc, une société de dispositifs médicaux de premier plan spécialisée dans les technologies de préparation des vaisseaux et de gestion de l'accès pour le traitement de la maladie artérielle périphérique (MAP) et des fistules et greffes artério-veineuses (AVF, AVG), a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de série C de 28 millions de dollars dirigé par S3 Ventures, auquel se sont joints des investisseurs existants, dont Endeavour Vision.

"Alors que nous entrons dans notre nouvelle phase, nous sommes reconnaissants du soutien continu de nos investisseurs existants et nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux partenaires dans le syndicat", a déclaré Denis Harrington, président et directeur général de VentureMed. "Ce financement important souligne la confiance des investisseurs dans le système FLEX Vessel Prep™ et notre mission de renforcer la position de VentureMed dans les soins vasculaires mondiaux."

Outre l'extension de l'infrastructure commerciale, le financement permettra également de faire progresser le programme clinique de VentureMed et de soutenir le développement de nouveaux produits, y compris de nouvelles applications dans des environnements vasculaires adjacents.

"VentureMed s'attaque à l'un des défis les plus persistants de l'accès vasculaire avec une technologie à la fois élégante et transformatrice", a déclaré Brian R. Smith, directeur général de S3 Ventures. "Notre partenariat est le reflet d'une mission commune visant à apporter des traitements révolutionnaires à ceux qui en ont le plus besoin.

Les maladies vasculaires représentent un fardeau de plus en plus lourd au niveau mondial, en raison de l'augmentation de l'obésité, du diabète et de l'hypertension. La MAP touche plus de 20 millions de personnes aux États-Unis et plus de 200 millions dans le monde1, tandis que la sténose et le dysfonctionnement des vaisseaux restent des causes majeures d'échec de l'accès chez les patients dialysés. Le FLEX a été développé pour améliorer la conformité des vaisseaux, minimiser les traumatismes et favoriser de meilleurs résultats à long terme. "La préparation des lésions devient rapidement l'une des procédures les plus importantes pour améliorer les résultats des patients. Le système FLEX VP est à l'avant-garde des interventions d'AV Access", a déclaré le Dr Ari Kramer, chirurgien général au Spartanburg Medical Center. "Cette levée de fonds est une étape importante pour l'entreprise qui cherche à obtenir des preuves cliniques supplémentaires et à élargir ses indications.

Déjà autorisé par la FDA (510(k)), approuvé par le marquage CE et soutenu aux États-Unis par un code CMS HCPCS dédié (C1600) avec un paiement transitoire, FLEX est en mesure de redéfinir la préparation des vaisseaux et d'élargir potentiellement les options de traitement dans le monde entier.

"Le cycle de rétrécissement et de répétition des procédures dans les maladies vasculaires représente un fardeau important pour les patients et les systèmes de santé", a déclaré Alexander Schmitz, partenaire d'Endeavour Vision. "Une technologie qui réduit le besoin de réinterventions améliore non seulement les résultats, mais s'inscrit également dans le cadre de l'évolution vers des soins fondés sur la valeur. Nous sommes ravis de continuer à soutenir VentureMed qui élargit l'accès à cette thérapie importante".

À propos de VentureMed Group et du système FLEX Vessel Prep™

VentureMed Group, Inc. est une société privée pionnière dans le domaine des dispositifs médicaux, basée dans le Minnesota, qui se consacre à l'avancement des solutions endovasculaires pour l'accès artérioveineux (AV) et les interventions sur les maladies artérielles périphériques (PAD). La technologie phare de la société, le FLEX Vessel Prep™ System, est un dispositif approuvé par la FDA 510(k) et le marquage CE, qui est conçu pour optimiser la préparation des vaisseaux à l'aide de sa technologie exclusive Kinetic Endovascular Micro-incision Creation (KEMIC). Contrairement aux approches traditionnelles basées sur des ballons qui appliquent une pression statique, KEMIC tire parti d'un mouvement contrôlé et d'une apposition dynamique des vaisseaux pour créer des micro-incisions longues et précises. Ce mécanisme unique facilite le gain de lumière, peut améliorer l'absorption des médicaments lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une thérapie combinée, et peut réduire le traumatisme des vaisseaux - ce qui, en fin de compte, diminue le risque de resténose. Pour plus d'informations, consultez le site www.VentureMedgroup.com.

Références : 1. Allison M.A. et al.Circulation. 2023;148:286-296.

