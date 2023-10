VentureSouq selecteert SS&C voor fondsbeheer

SS&C GlobeOp zal zeven fintech-investeringsvehikels beheren

WINDSOR, Connecticut, 20 oktober 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag aangekondigd dat VentureSouq, een wereldwijde durfkapitaalfondsbeheerder, SS&C heeft aangesteld als fondsbeheerder voor zijn fintech-assortiment. Het in Dubai gevestigde bedrijf is de nieuwste particuliere marktmanager in de MENA-landen die een contract heeft getekend met SS&C GlobeOp, 's werelds grootste fondsbeheerder en transferagent. Het mandaat van VentureSouq omvat twee fondsen, één beheermaatschappij en vier co-investeringsvehikels.

"Als thematische belegger met een wereldwijde portefeuille waren we op zoek naar een aanbieder met een wereldwijde aanwezigheid en de mogelijkheid om één aanspreekpunt te bieden, ongeacht het rechtsgebied", aldus Suneel Gokhale, medeoprichter en algemeen partner bij VentureSouq. "De uitgebreide oplossingen van SS&C zullen ons in staat stellen om onze activiteiten te optimaliseren en het operationele risico te verminderen. We zijn ook onder de indruk van de expertise en het uitgebreide dienstenaanbod van SS&C, inclusief ondersteuning ter plekke in het Midden-Oosten."

VentureSouq zal de particuliere marktfondsdiensten van SS&C GlobeOp gebruiken om zijn fondsen te ondersteunen, waaronder fondsadministratie, treasury, beleggersdiensten, procesworkflow en boekhoudoplossingen. De fondsbeheerder zal gebruik maken van het geautomatiseerde betalingssysteem van SS&C, het vereenvoudigde proces voor oproep/distributie, kennisgevingen aan investeerders en een volledig audittraject van rapportageleveringen.

"We zijn verheugd om VentureSouq te ondersteunen met de allernieuwste technologie en praktische dienstverlening, terwijl ze groeien in de MENA-markt", aldus Bhagesh Malde, General Manager, hoofd van SS&C GlobeOp. "Naarmate de wereldwijde durfkapitaalmarkten complexer worden, is het ons doel ervoor te zorgen dat onze klanten efficiëntie en automatisering in hun activiteiten kunnen brengen. We kijken ernaar uit om VentureSouq te helpen om hun workflows te stroomlijnen, zodat ze zich kunnen concentreren op groei."

Lees hier meer over SS&C-fondsbeheerdiensten.

Over VentureSouq

VentureSouq (VSQ) is een in MENA gevestigde durfkapitaalfondsbeheerder met een wereldwijde portefeuille. VSQ beheert thematische fondsen, met een actuele focus op FinTech en ClimateTech. VentureSouq, opgericht in 2016, heeft vestigingen in de VAE, Egypte en Saoedi-Arabië en heeft geïnvesteerd in meer dan tweehonderd bedrijven over de hele wereld.

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijde leverancier van diensten en software voor de sectoren financiële dienstverlening en gezondheidszorg. SS&C is opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut en telt kantoren over de hele wereld.

Bijkomende informatie over SS&C (Nasdaq: SSNC) is beschikbaar op www.ssctech.com.

Volg SS&C op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg

SOURCE SS&C